Il carpaccio di scamone di manzo irlandese dello chef Roberto Tonola è un antipasto elegante e contemporaneo, costruito sull'incontro tra la delicatezza della carne e la freschezza degli ortaggi. Lo scamone viene tagliato finemente, battuto e abbattuto, quindi servito con una crema di piselli e una vellutata di carote ottenuta valorizzando anche gli scarti. Piselli freschi e carote croccanti aggiungono consistenza, mentre il lime dona una nota agrumata e i semi di senape fritti introducono una piacevole componente croccante e aromatica.
CROCCANTE ARMONIA
Carpaccio di manzo irlandese e crema di carote: la ricetta di Roberto Tonola
Carpaccio di scamone di manzo con crema di piselli, carote croccanti, lime e semi di senape fritti. Un antipasto elegante e contemporaneo che valorizza freschezza, consistenze e sostenibilità
Preparazione
Pulite la carne eliminando le parti grasse. Tagliatela a fettine, dividetela in due sacchetti per il sottovuoto (300 g per sacchetto) e battetela fino a ottenere due lastre sottili e uniformi. Congelate in abbattitore.
Frullate 200 g di piselli con poca acqua, il succo di lime, sale e una punta di xantana. Filtrate la salsa ottenuta e tenetela da parte.
Pulite le carote. Ricavate dei piccoli cubetti della stessa dimensione dei piselli freschi e teneteli da parte. Lessate gli scarti delle carote in acqua salata, quindi frullateli con olio extravergine d'oliva fino a ottenere una crema liscia e compatta.
Sbollentate i cubetti di carota in acqua salata e raffreddateli immediatamente in acqua e ghiaccio.
Condite i restanti 200 g di piselli con i cubetti di carota, un filo di olio extravergine d'oliva e un po' di scorza di lime grattugiata.
Lessate i semi di senape in acqua, scolateli, lasciateli asciugare e friggeteli in olio di semi fino a renderli croccanti.
Tagliate le lastre di carne congelata in quadrati di circa 5 x 5 cm.
Impiattamento
Disponete quattro quadrati di carpaccio al centro del piatto, lasciando circa mezzo centimetro di spazio tra uno e l'altro. Condite con sale e un filo di olio extravergine d'oliva.
Disegnate attorno ai quadrati una linea continua di crema di carote, creando un unico quadrato. Riempite gli spazi interni con la salsa di piselli.
Distribuite sui quadrati e negli spazi centrali l'insalata di piselli freschi e cubetti di carota. Completate con la scorza di lime, i semi di senape croccanti e i germogli di piselli.
A completare il piatto, i germogli di pisello, per un risultato raffinato che unisce tecnica, equilibrio e attenzione alla sostenibilità.