Carpaccio di manzo irlandese e crema di carote: la ricetta di Roberto Tonola

Il carpaccio di scamone di manzo irlandese dello chef Roberto Tonola è un antipasto elegante e contemporaneo, costruito sull'incontro tra la delicatezza della carne e la freschezza degli ortaggi. Lo scamone viene tagliato finemente, battuto e abbattuto, quindi servito con una crema di piselli e una vellutata di carote ottenuta valorizzando anche gli scarti. Piselli freschi e carote croccanti aggiungono consistenza, mentre il lime dona una nota agrumata e i semi di senape fritti introducono una piacevole componente croccante e aromatica.