Come preparare il carpaccio di ricciola in carpione e maionese agli agrumi

Il Carpaccio di ricciola in carpione è una raffinata proposta di mare che rivisita con eleganza e modernità una grande tradizione classica. La delicatezza della ricciola fresca, lavorata con una curata marinatura preliminare in acqua, sale e zucchero per preservarne compattezza e morbidezza, si sposa alla perfezione con le note decise e aromatiche della salsa carpione.