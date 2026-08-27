Come preparare la guancetta di maialino brasata al Teroldego

La guancetta di maialino brasata al Teroldego Rotaliano è un secondo piatto dalla forte identità trentina, in cui la morbidezza della carne incontra la struttura e le note fruttate del vino. La guancetta viene prima rosolata e poi cotta lentamente con una mirepoix di sedano, carota e cipolla e alloro, fino a raggiungere una consistenza tenera e succulenta. Il fondo di cottura, passato e leggermente ristretto, diventa una salsa intensa con cui nappare la carne.