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Giovedì 27 agosto 202610:30118.358 articoli pubblicati

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SAPORI TRENTINI

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Come preparare la guancetta di maialino brasata al Teroldego

Guancetta di maialino brasata al Teroldego Rotaliano, tenera e succulenta, con polenta di patate della Val di Ledro e carote croccanti allo zenzero. Un piatto trentino ricco, equilibrato e profumato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 150 minuti
Calorie: 620 kcal per porzione
27 agosto 2026 alle ore 10:30

La guancetta di maialino brasata al Teroldego Rotaliano è un secondo piatto dalla forte identità trentina, in cui la morbidezza della carne incontra la struttura e le note fruttate del vino. La guancetta viene prima rosolata e poi cotta lentamente con una mirepoix di sedano, carota e cipolla e alloro, fino a raggiungere una consistenza tenera e succulenta. Il fondo di cottura, passato e leggermente ristretto, diventa una salsa intensa con cui nappare la carne. 

Preparazione

1

Per prima cosa, parate le guancette eliminando le pellicine argentate. Preriscaldate una casseruola, versate un filo di olio evo e aggiungete la mirepoix di sedano, carote e cipolle precedentemente preparata. Fate brasare le verdure.

2

Preriscaldate un saltiere e rosolatevi le guancette precedentemente unte e insaporite. Bagnare con il Teroldego Rotaliano. Trasferite le guancette nella casseruola contenente le verdure, aggiungete le foglie di alloro e fate cuocere a fiamma bassa.

3

Quando le guancette risulteranno cotte e morbide, toglietele dalla casseruola e passate il fondo al passaverdure. Aggiustate di sapore e se necessario legate il fondo con dell’amido precedentemente sciolto in poca acqua fredda.

4

A questo punto, mettete al centro del piatto una sfera di polenta di patate, avvicinate i bastoncini di carota, posizionate la guancetta di maialino e nappatela con il suo fondo. Guarnite a piacimento.

A completare il piatto, la polenta di patate della Val di Ledro, morbida e avvolgente, e i bastoncini di carota croccanti allo zenzero, che aggiungono freschezza, dolcezza e una piacevole nota speziata.

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Alberto Lupini

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