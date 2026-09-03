Costoletta di cervo al ginepro e amarene: la ricetta di Vittorio Tarantola

La costoletta di cervo al ginepro e amarene di Vittorio Tarantola propone un equilibrio raffinato tra la personalità della selvaggina, la dolcezza e l’acidità della frutta e le note vegetali del cavolo rosso e dei fagiolini. La carne, rosolata rapidamente per conservarne morbidezza e succosità, viene accompagnata da una salsa intensa al ginepro e amarene. La crema di cavolo rosso, leggermente acidulata con aceto rosso, aggiunge profondità e componente vegetale, mentre le cipolle di Tropea in agrodolce introducono una nota dolce e speziata.