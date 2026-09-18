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Venerdì 18 settembre 202610:30118.732 articoli pubblicati

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IL MARE ALLA BRACE

Immagine ricetta

Dentice alla brace, la ricetta con estratto di brodetto alla sambenedettese

Dentice alla brace con peperoni arrostiti, pane al prezzemolo ed estratto di brodetto alla sambenedettese. Un piatto di mare dai sapori intensi, dove brace, aceto e peperoni esaltano il pesce

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di mare
Difficoltà: Alta
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 1 ora e 20 minuti
Tempo di cottura: 35 minuti
Tempo totale: 1 ora e 55 minuti
Calorie: 380 kcal per porzione
18 settembre 2026 alle ore 10:30

Il dentice alla brace incontra i profumi decisi del brodetto alla sambenedettese in un piatto che concentra sapori e tecniche della cucina marchigiana. Il pesce, sfilettato e cotto sulla brace insieme ai peperoni precedentemente arrostiti, acquista note affumicate e una piacevole intensità. A completare la preparazione è l’estratto di brodetto, ottenuto pressando il condimento e facendone ridurre i succhi fino a dimezzarne il volume.

Preparazione

Preparazione dell'estratto del brodetto

1

Una volta preparato il brodetto alla sambendettese, caratterizzato dall'importante presenza di aceto e peperoni, metterlo nel torchio ed estrarre tutti i succhi e farli ridurre della metà.

Per il pesce

1

Nel frattempo, sfilettare il dentice e mettere a cuocere 2 peperoni in forno a 200°C per 35 minuti. Una volta cotti, farli raffreddare. Spellarli e ricavarne delle strisce da adagiare sopra al dentice.  

2

Cuocere pesce e peperone alla brace sopra una griglia a maglie strettissime precedentemente oleata. 

Impiattamento

1

Mettere al centro del piatto il dentice cotto alla brace e guarnire sopra, con una striscia di pane al prezzemolo.

2

Completare il tutto, servendo nel piatto, accanto al dentice, l'estratto di brodetto alla sambenedettese.

Il piatto viene servito con una striscia di pane al prezzemolo, che aggiunge una componente croccante e aromatica.

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Alberto Lupini

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