Il dentice alla brace incontra i profumi decisi del brodetto alla sambenedettese in un piatto che concentra sapori e tecniche della cucina marchigiana. Il pesce, sfilettato e cotto sulla brace insieme ai peperoni precedentemente arrostiti, acquista note affumicate e una piacevole intensità. A completare la preparazione è l’estratto di brodetto, ottenuto pressando il condimento e facendone ridurre i succhi fino a dimezzarne il volume.
IL MARE ALLA BRACE
Dentice alla brace, la ricetta con estratto di brodetto alla sambenedettese
Dentice alla brace con peperoni arrostiti, pane al prezzemolo ed estratto di brodetto alla sambenedettese. Un piatto di mare dai sapori intensi, dove brace, aceto e peperoni esaltano il pesce
Preparazione
Preparazione dell'estratto del brodetto
Una volta preparato il brodetto alla sambendettese, caratterizzato dall'importante presenza di aceto e peperoni, metterlo nel torchio ed estrarre tutti i succhi e farli ridurre della metà.
Per il pesce
Nel frattempo, sfilettare il dentice e mettere a cuocere 2 peperoni in forno a 200°C per 35 minuti. Una volta cotti, farli raffreddare. Spellarli e ricavarne delle strisce da adagiare sopra al dentice.
Cuocere pesce e peperone alla brace sopra una griglia a maglie strettissime precedentemente oleata.
Impiattamento
Mettere al centro del piatto il dentice cotto alla brace e guarnire sopra, con una striscia di pane al prezzemolo.
Completare il tutto, servendo nel piatto, accanto al dentice, l'estratto di brodetto alla sambenedettese.
Il piatto viene servito con una striscia di pane al prezzemolo, che aggiunge una componente croccante e aromatica.