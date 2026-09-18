Dentice alla brace, la ricetta con estratto di brodetto alla sambenedettese

Il dentice alla brace incontra i profumi decisi del brodetto alla sambenedettese in un piatto che concentra sapori e tecniche della cucina marchigiana. Il pesce, sfilettato e cotto sulla brace insieme ai peperoni precedentemente arrostiti, acquista note affumicate e una piacevole intensità. A completare la preparazione è l’estratto di brodetto, ottenuto pressando il condimento e facendone ridurre i succhi fino a dimezzarne il volume.