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Domenica 8 novembre 202610:35119.578 articoli pubblicati

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Evoluzione, il cocktail con Vecchio Amaro del Capo Piccante, tartufo e fico d'India

Evoluzione è un cocktail che rilegge la miscelazione italiana tra note piccanti, richiami agrumati e profumi intensi. Il drink si distingue per una ricerca aromatica originale e personale, tutta contemporanea. Fico d’India e tartufo caratterizzano una proposta dal gusto deciso, servita in tumbler basso con arancia bruciata e cannellino. Una ricetta di mixology contemporanea

Categoria: Cocktail
Difficoltà: Media
Costo: Alta
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 190 kcal per porzione
08 novembre 2026 alle ore 10:30

Un cocktail che esplora l'incontro tra suggestioni aromatiche diverse, con un gioco di contrasti tra intensità, speziatura e note più avvolgenti. Evoluzione nasce da una ricerca che mette in dialogo la tradizione della miscelazione italiana con una sensibilità contemporanea. Il risultato è un drink dalla personalità decisa, nel quale la componente piccante si accompagna a una trama aromatica insolita, arricchita dai richiami del fico d'India e del tartufo.

Preparazione

1

Versare gli ingredienti in un mixing glass con ghiaccio

2

Mescolare delicatamente con un bar spoon

3

Filtrare con uno strainer

4

Versare in un tumbler basso

5

Decorare con una fetta di arancia bruciata

Il cocktail si sviluppa attorno a un equilibrio di contrasti. La nota piccante conferisce carattere e intensità, mentre le componenti più morbide e aromatiche contribuiscono a rendere il sorso articolato. A distinguere Evoluzione è soprattutto il richiamo al territorio siciliano, evocato attraverso il fico d'India, reinterpretato in una chiave di miscelazione che si allontana dagli abbinamenti più consueti. L'elemento del tartufo introduce un ulteriore livello di complessità, con una sfumatura aromatica che rende il drink particolare e riconoscibile. Non si tratta di una semplice combinazione di sapori, ma di una ricerca sulle possibilità espressive di ingredienti e profumi apparentemente lontani tra loro.

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Alberto Lupini

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