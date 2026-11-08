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INCONTRO

Evoluzione, il cocktail con Vecchio Amaro del Capo Piccante, tartufo e fico d'India

Evoluzione è un cocktail che rilegge la miscelazione italiana tra note piccanti, richiami agrumati e profumi intensi. Il drink si distingue per una ricerca aromatica originale e personale, tutta contemporanea. Fico d’India e tartufo caratterizzano una proposta dal gusto deciso, servita in tumbler basso con arancia bruciata e cannellino. Una ricetta di mixology contemporanea