La ricetta del Fish and chips con maionese al nero di seppia dello chef Francesco Gotti è una rivisitazione sofisticata di un classico della cucina britannica. Il merluzzo fresco viene marinato brevemente in olio Evo, sale affumicato e rosmarino, quindi immerso in una pastella leggera a base di farina di riso e tempura, arricchita da acqua gassata e ghiaccio per ottenere una consistenza croccante.

Preparazione Per il pesce 1 Tagliare in piccoli pezzi il merluzzo e marinarlo per pochi minuti in olio Evo, sale affumicato e rosmarino tritato. Per la pastella 1 Preparare una pastella con il mix di farine, aggiungere l'acqua gassata ed infine il ghiaccio. 2 Ottenere una pastella fluida e molto fredda. Per la cottura 1 Passare il merluzzo nella pastella e friggere con Fritturista a 180°C, salare. Per le patate 1 Tagliare le patate rosse con la mandolina molto finemente.

2 Mettere in acqua corrente per 20 minuti eliminando tutto l'amido interno. 3 Asciugare perfettamente e friggere a 180 °C, salare. Per la maionese al nero di seppia 1 Procedere come una normale maionese utilizzando un thermomix. 2 Bilanciare il sapore con succo di limone, sale e nero di seppia.







Per il servizio 1 Disporre il merluzzo, le chips di patate e i ciuffi di maionese all'interno di un contenitore di carta. 2 Guarnire con le erbe aromatiche.

Accompagnato da sottili chips di patate rosse, fritte fino a doratura, il piatto viene completato da una cremosa maionese al nero di seppia, che aggiunge una nota umami e un tocco di eleganza visiva.