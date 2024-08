Focaccia barese, zucchine, polpo, cozze e fonduta di pecorino

Sciogliere il lievito nell'acqua, aggiungere tutti gli altri ingredienti ed impastare. Lasciare lievitare a 26 °C per 3 ore.

Formare delle pagnotte da 40 g. Lasciare lievitare per 1 ora circa, stendere e ricoprire con i fiordi filetti conditi con sale e olio.

Cuocere in forno a 200°C per 18 minuti.

Cuocere il polpo in acqua acidula. Successivamente condirlo con una marinata a base di succo di limone, miele, peperoncino ed il concentrato di pomodoro.

Lasciare riposare per 1 ora in frigorifero. Al momento del servizio passare il polpo su una piastra rovente.

Pulire e lavare le cozze, posizionarle in una teglia e condire con timo, olio Evo e prezzemolo. Cuocere in forno a vapore per 8 minuti a 90°C.