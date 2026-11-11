Funghi porcini e cardoncelli: la ricetta autunnale con fonduta di caciotta laziale

Il flan di porcini con cardoncelli arrosto e fonduta di caciotta laziale è un antipasto che valorizza i sapori del bosco attraverso consistenze e preparazioni differenti. I porcini freschi, rosolati in padella con aglio, olio e peperoncino, vengono in parte frullati e in parte lasciati a pezzetti, quindi amalgamati con uova, Parmigiano, pecorino ed erbe aromatiche. Il composto viene cotto in forno a bagnomaria per ottenere un flan morbido e soffice. A completare il piatto è la fonduta di caciotta laziale, preparata con panna fresca e profumata alla noce moscata, che aggiunge cremosità e intensità.