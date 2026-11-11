Il flan di porcini con cardoncelli arrosto e fonduta di caciotta laziale è un antipasto che valorizza i sapori del bosco attraverso consistenze e preparazioni differenti. I porcini freschi, rosolati in padella con aglio, olio e peperoncino, vengono in parte frullati e in parte lasciati a pezzetti, quindi amalgamati con uova, Parmigiano, pecorino ed erbe aromatiche. Il composto viene cotto in forno a bagnomaria per ottenere un flan morbido e soffice. A completare il piatto è la fonduta di caciotta laziale, preparata con panna fresca e profumata alla noce moscata, che aggiunge cremosità e intensità.
BOSCO NEL PIATTO
Funghi porcini e cardoncelli: la ricetta autunnale con fonduta di caciotta laziale
Flan morbido di porcini con Parmigiano, pecorino ed erbe aromatiche, accompagnato da cardoncelli arrosto e fonduta di caciotta laziale. Un antipasto dai profumi del bosco e dalla consistenza cremosa
Preparazione
Come prima cosa lavare bene dalla terra i porcini e asciughiamoli con della carta scottex. Passare alla cottura in padella rosolando i porcini con un leggero soffritto di aglio, olio e peperoncino. Una volta ben rosolati anndare a sfumare con vino bianco e un goccio di acqua, portare a cottura i nostri funghi e lasciarli raffreddare in abbattitore.
Successivamente dividere i nostri funghi in due parti: una parte frullarla per ricavarne una crema, l’altra tagliarla grossolanamente.
Una volta che il composto di funghi si è raffreddato, spostarlo in una boul e iniziare ad aggiungere gli altri ingredienti: le due uova intere, la maizena, il pecorino, il parmigiano, il timo, il rosmarino, mescolando tutto insieme con una frusta fino a che tutti gli ingredienti non si sono amalgamati per bene.
A questo punto preparare degli stampini da cucina imburrandoli su tutti i lati e sul fondo. Mettere il nostro composto dentro gli stampini e andare in cottura a forno statico per circa 15 minuti a 200°C.
Per far sì che il flan rimanga soffice e allo stesso tempo cotto alla perfezione versare nella teglia dove sono disposti gli stampi un filo d’acqua per far sì che la cottura risulti misto vapore.
A questo punto preparare la nostra fonduta di caciotta laziale, grattugiandola finemente. Intanto far scaldare in un pentolino sul fuoco della panna con della noce moscata. Quando la panna inizia a sobbollire spegnere il fuoco e aggiungiere la caciotta grattugiata mescolando energicamente fino a che il formaggio non è sciolto del tutto, una volta pronta la fonduta metterla in un contenitore e lasciar raffreddare.
A questo punto andare a preparare i cardoncelli arrostendoli a fuoco alto in padella con un leggero soffritto di aglio, olio, peperoncino, timo e rosmarino, li andiamo saltare in padella a fuoco alto per circa due minuti. A questo punto impiattare disponendo la fonduta sul fondo del piatto formando un cerchio, il flan e poi i cardoncelli arrosto. Finire con della mentuccia fresca e del prezzemolo riccio.
I cardoncelli, saltati a fuoco vivo con aglio, timo e rosmarino, offrono invece una consistenza più compatta e una nota aromatica. Il piatto viene servito con la fonduta alla base, il flan al centro e i funghi arrosto, completati da mentuccia fresca e prezzemolo riccio.