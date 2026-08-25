La puttanesca diventa gourmet: tagliatelle con uvetta e pinoli

Le Tagliatelle alla Puttanesca con uva passa e pinoli reinterpretano un grande classico della cucina italiana attraverso un gioco di consistenze e contrasti. La sapidità delle olive di Gaeta e dei capperi incontra la dolcezza dell’uvetta e la nota tostata dei pinoli, mentre il pomodoro mantiene il carattere deciso della puttanesca. Il piatto si completa con elementi tecnici e croccanti: il gel di uva passa, la salsa liscia di pinoli, la polvere di prezzemolo, il croccante di olive e i capperi fritti.