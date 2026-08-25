Le Tagliatelle alla Puttanesca con uva passa e pinoli reinterpretano un grande classico della cucina italiana attraverso un gioco di consistenze e contrasti. La sapidità delle olive di Gaeta e dei capperi incontra la dolcezza dell’uvetta e la nota tostata dei pinoli, mentre il pomodoro mantiene il carattere deciso della puttanesca. Il piatto si completa con elementi tecnici e croccanti: il gel di uva passa, la salsa liscia di pinoli, la polvere di prezzemolo, il croccante di olive e i capperi fritti.
CONTEMPORANEO
La puttanesca diventa gourmet: tagliatelle con uvetta e pinoli
Tagliatelle alla puttanesca in versione gourmet: olive di Gaeta, capperi, uva passa e pinoli si incontrano tra gel, salsa, polvere di prezzemolo e croccante di olive per un piatto mediterraneo ricco di contrasti
Preparazione
Iniziare preparando la base della puttanesca con un soffritto di aglio, olio, olive, capperi, pinoli, uvetta e prezzemolo. Aggiungere, quindi, i pomodori pelati e portare a cottura.
Passare il sugo ottenuto all'estrattore e ridurre la salsa di un terzo. Proseguire con la preparazione del croccante, frullando tutti gli ingredienti in maniera grossolana.
Disporre il preparato ottenuto su una teglia e infornare a 160° per circa 15 minuti.
Per la polvere di prezzemolo, essiccare il prezzemolo a 60° per 2 ore, frullare e passare al setaccio.
Procedere, quindi, alla preparazione del gel di uva passa, mettendo in infusione l’uvetta e i liquidi per 2 ore. Cuocere fino ad 80° e aggiungere il sale e l’agar. Quando il composto sarà diventato solido, frullare fino a renderlo spatolabile.
Preparare, poi, la salsa di pinoli, lasciandoli in infusione nell’acqua per un’ora. Trascorso questo tempo, frullare fino a rendere la consistenza dei pinoli liscia ed omogenea.
Essiccare i capperi a 60° per 3 ore, e dopo averli fritti, tenere da parte fino all’utilizzo. Tritare finemente olive e capperi per ottenere un battuto.
Cuocere, quindi, le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolare molto al dente e completare la cottura in padella con l’estratto di puttanesca.
A cottura ultimata, disporre al centro del piatto il battuto di olive e capperi, adagiare sopra un nido di pasta e completare il piatto con la salsa di pinoli, il gel di uvetta, la polvere di prezzemolo, il croccante di olive e i capperi fritti.
Le tagliatelle, cotte al dente e mantecate nell’estratto di puttanesca, diventano il centro di una preparazione raffinata, in cui il gusto mediterraneo viene valorizzato da una presentazione contemporanea.