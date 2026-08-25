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Martedì 25 agosto 202610:30118.324 articoli pubblicati

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CONTEMPORANEO

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La puttanesca diventa gourmet: tagliatelle con uvetta e pinoli

Tagliatelle alla puttanesca in versione gourmet: olive di Gaeta, capperi, uva passa e pinoli si incontrano tra gel, salsa, polvere di prezzemolo e croccante di olive per un piatto mediterraneo ricco di contrasti

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 240 minuti
Calorie: 490 kcal per porzione
25 agosto 2026 alle ore 10:30

Le Tagliatelle alla Puttanesca con uva passa e pinoli reinterpretano un grande classico della cucina italiana attraverso un gioco di consistenze e contrasti. La sapidità delle olive di Gaeta e dei capperi incontra la dolcezza dell’uvetta e la nota tostata dei pinoli, mentre il pomodoro mantiene il carattere deciso della puttanesca. Il piatto si completa con elementi tecnici e croccanti: il gel di uva passa, la salsa liscia di pinoli, la polvere di prezzemolo, il croccante di olive e i capperi fritti.

Preparazione

1

Iniziare preparando la base della puttanesca con un soffritto di aglio, olio, olive, capperi, pinoli, uvetta e prezzemolo. Aggiungere, quindi, i pomodori pelati e portare a cottura. 

2

Passare il sugo ottenuto all'estrattore e ridurre la salsa di un terzo. Proseguire con la preparazione del croccante, frullando tutti gli ingredienti in maniera grossolana.

3

Disporre il preparato ottenuto su una teglia e infornare a 160° per circa 15 minuti. 

4

Per la polvere di prezzemolo, essiccare il prezzemolo a 60° per 2 ore, frullare e passare al setaccio. 

5

Procedere, quindi, alla preparazione del gel di uva passa, mettendo in infusione l’uvetta e i liquidi per 2 ore. Cuocere fino ad 80° e aggiungere il sale e l’agar. Quando il composto sarà diventato solido, frullare fino a renderlo spatolabile. 

6

Preparare, poi, la salsa di pinoli, lasciandoli in infusione nell’acqua per un’ora. Trascorso questo tempo, frullare fino a rendere la consistenza dei pinoli liscia ed omogenea.

7

Essiccare i capperi a 60° per 3 ore, e dopo averli fritti, tenere da parte fino all’utilizzo. Tritare finemente olive e capperi per ottenere un battuto. 

8

Cuocere, quindi, le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolare molto al dente e completare la cottura in padella con l’estratto di puttanesca. 

9

A cottura ultimata, disporre al centro del piatto il battuto di olive e capperi, adagiare sopra un nido di pasta e completare il piatto con la salsa di pinoli, il gel di uvetta, la polvere di prezzemolo, il croccante di olive e i capperi fritti.

Le tagliatelle, cotte al dente e mantecate nell’estratto di puttanesca, diventano il centro di una preparazione raffinata, in cui il gusto mediterraneo viene valorizzato da una presentazione contemporanea.

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Alberto Lupini

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