La ricetta che trasforma il Philadelphia in un dessert con crumble e frutta

La mousse di Philadelphia con crumble alle mandorle e gel di frutta e verdura di Sergio Acquaviva, della Nazionale Italiana Cuochi, è un dessert freddo costruito sul contrasto tra cremosità, croccantezza e note fresche. La crema al Philadelphia, resa soffice dalla panna e stabilizzata con gelatina, viene accompagnata da un crumble alle mandorle amare e cioccolato bianco.