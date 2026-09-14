La ricetta dei tortellini con il ripieno alla puttanesca

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Il sugo si prepara soffriggendo aglio e prezzemolo, aggiungendo poi pelati, olive taggiasche e capperi. Dopo una lunga e dolce cottura a fuoco lento, si frulla e si setaccia il tutto. Il composto, riportato sul fuoco con l’agar agar, sobbolle due minuti e viene steso su una teglia a raffreddare in frigo.