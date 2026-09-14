I Tortellini gourmet alla Puttanesca reinterpretano in chiave contemporanea i sapori decisi della cucina mediterranea. La pasta fresca racchiude un ripieno morbido e vellutato a base di pomodoro, olive taggiasche, capperi e prezzemolo, addensato con agar agar. Il piatto viene completato da una crema di peperoni verdi, una spuma calda di mozzarella di bufala affumicata e qualche goccia di olio al basilico.
UN CUORE SAPORITO
La ricetta dei tortellini con il ripieno alla puttanesca
Tortellini di pasta fresca ripieni di puttanesca, serviti con crema di peperoni verdi e spuma calda di mozzarella di bufala affumicata. Un primo piatto gourmet dai sapori mediterranei, intensi e bilanciati
Preparazione
Per il ripieno alla Puttanesca
Il sugo si prepara soffriggendo aglio e prezzemolo, aggiungendo poi pelati, olive taggiasche e capperi. Dopo una lunga e dolce cottura a fuoco lento, si frulla e si setaccia il tutto. Il composto, riportato sul fuoco con l’agar agar, sobbolle due minuti e viene steso su una teglia a raffreddare in frigo.
Una volta solidificato, si frulla di nuovo per ottenere un ripieno morbido e vellutato, pronto da inserire in una sac-à-poche.
Per la pasta fresca
In planetaria si uniscono prima tutti i liquidi, poi le polveri. L’impasto viene lavorato fino a ottenere una consistenza elastica. Dopo un riposo di 10-15 minuti, è pronto per essere steso e tagliato per formare i tortellini, che accoglieranno il ripieno puttanesca.
Per la spuma di mozzarella affumicata di bufala
Con l’aiuto del Bimby, si frulla mozzarella e siero a 60°C per 10 minuti. Il composto viene poi setacciato, amalgamato con l’albume e inserito in un sifone. Il sifone va tenuto a bagnomaria tra i 50 e i 55°C per una spuma calda, eterea e profumatissima.
Per la crema di peperoni verdi
Arrostito in forno a 210°C per 30 minuti (rigirandolo a metà cottura), il peperone viene poi chiuso ermeticamente in un contenitore con pellicola per facilitare la rimozione della pelle. Una volta freddo, si conserva l’acqua di vegetazione, si pulisce il peperone e si frulla fino a ottenere una crema liscia, da setacciare per una consistenza impeccabile.
Impiattamento e presentazione finale
I tortellini, farciti con il ripieno alla puttanesca, vengono cotti in acqua bollente per circa due minuti. Una volta scolati, si ripassano in padella con un mestolo dell’acqua di vegetazione dei peperoni, per esaltarne la sapidità.
Nel piatto fondo si traccia un cerchio generoso di crema di peperoni, su cui si adagiano i tortellini. Al centro, un ciuffo di spuma di mozzarella affumicata, e infine, qualche goccia di olio al basilico a completare l’opera.
Il risultato è un primo piatto articolato, dove sapidità, affumicatura, dolcezza e freschezza si incontrano in un impiattamento elegante.