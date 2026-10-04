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Domenica 4 ottobre 202610:30119.005 articoli pubblicati

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PANE DA TOSTARE

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La ricetta per fare il pane per bruschetta a basso indice glicemico

Pane per bruschetta preparato con VitaMill® a Basso Indice Glicemico, acqua, sale e lievito. Dopo impasto, riposo, formatura e lievitazione, i filoncini sono pronti per la cottura e per essere tostati

Tipologia Cucina: Italiana
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 1 ora e 30 minuti
Tempo di cottura: 35 minuti
Tempo di riposo: 40 minuti
Tempo totale: 2 ore e 45 minuti
Calorie: 180 kcal per porzione
04 ottobre 2026 alle ore 10:30

Un pane pensato per la bruschetta, realizzato con VitaMill® a Basso Indice Glicemico. L’impasto nasce dalla lavorazione di farina, acqua, sale e lievito compresso, con una prima fase di riposo e successive porzionatura, formatura e lievitazione. 

Preparazione

1

Versare nell’impastatrice l’acqua e il lievito compresso, e mescolare a bassa velocità per 1 minuto.

2

Aggiungere la farina VitaMill® e il sale, impastare per 5 minuti a velocità medio-bassa, poi aumentare la velocità e proseguire la lavorazione per altri 6 minuti, fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. La temperatura finale ideale dell’impasto è di 24-25 °C.

3

Lasciare riposare l’impasto per 30 minuti a temperatura ambiente, all’interno di una ciotola coperta con pellicola.

4

Dividere l’impasto in porzioni da 300-350 g e formare delle palline dalla superficie liscia e omogenea, senza chiuderle eccessivamente.

5

Lasciare riposare le palline sul banco da lavoro, coperte, per 10 minuti. Allungare delicatamente le palline fino a ottenere filoncini regolari. 

6

Disporre i filoni ottenuti sulle apposite teglie microforate o su telai da infornamento.

7

Trasferire i filoni in cella di lievitazione a 30°C, con il 75-80% di umidità relativa, per circa 50-60 minuti o comunque fino al raddoppio visivo del volume.

8

Infornare in forno statico professionale preriscaldato a 190°C, con un’immissione iniziale di vapore di circa 3-4 secondi per favorire lo sviluppo del volume e la lucentezza della crosta.

9

Dopo 25 minuti di cottura, aprire completamente la valvola di scarico dei vapori e proseguire la cottura per altri 10 minuti, in modo da asciugare correttamente la mollica.

Dopo una lavorazione accurata fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo, i filoncini vengono lasciati lievitare a 30 °C con umidità controllata fino al raddoppio del volume. Il risultato è una base versatile, ideale da tagliare e tostare per preparare bruschette e crostini.

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Alberto Lupini

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