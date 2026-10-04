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PANE DA TOSTARE

La ricetta per fare il pane per bruschetta a basso indice glicemico

Pane per bruschetta preparato con VitaMill® a Basso Indice Glicemico, acqua, sale e lievito. Dopo impasto, riposo, formatura e lievitazione, i filoncini sono pronti per la cottura e per essere tostati