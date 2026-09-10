Linguine ricotta, limone e tartare di tonno: una ricetta fresca dagli abbinamenti insoliti

La linguine alla ricotta limonata con tartare di tonno di Federico Fusca è un primo piatto fresco e raffinato, giocato sull’incontro tra la cremosità della ricotta, la nota agrumata del limone e la delicatezza del tonno crudo. La ricotta viene lavorata a freddo con scorza e succo di limone, fino a ottenere una crema liscia e profumata. Le linguine, cotte al dente e mantecate direttamente nella crema, acquistano una consistenza avvolgente senza risultare pesanti.