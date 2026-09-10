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Giovedì 10 settembre 202610:30118.589 articoli pubblicati

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FRESCHEZZA MARINA

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Linguine ricotta, limone e tartare di tonno: una ricetta fresca dagli abbinamenti insoliti

Linguine cremose alla ricotta e limone con tartare di tonno marinato: un primo piatto fresco e raffinato, dove la delicatezza della ricotta incontra le note agrumate del limone e la freschezza del pesce crudo

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 35 minuti
Tempo di riposo: 20 minuti
Tempo totale: 55 minuti
Calorie: 520 kcal per porzione
10 settembre 2026 alle ore 10:30

La linguine alla ricotta limonata con tartare di tonno di Federico Fusca è un primo piatto fresco e raffinato, giocato sull’incontro tra la cremosità della ricotta, la nota agrumata del limone e la delicatezza del tonno crudo. La ricotta viene lavorata a freddo con scorza e succo di limone, fino a ottenere una crema liscia e profumata. Le linguine, cotte al dente e mantecate direttamente nella crema, acquistano una consistenza avvolgente senza risultare pesanti. 

Preparazione

1

In una bacinella mettere la ricotta grattugiandoci la scorza di un limone e aggiungendoci il succo, aggiungere pepe un pizzico di sale e montare a crema con una frusta.

2

Tagliare un trancetto di tonno a tartare e metterlo a marinare per 20 minuti con sale e olio, pepe e buccia di limone.

3

Calare la pasta, scolare al dente e mantecarla a freddo nella crema di ricotta se necessario, aggiungere un pochino di acqua di cottura per ammorbidire la salsa.

4

Impiattare facendo un bel nido, mettere la crema di ricotta sopra la tartare e concludere il piatto con una grattata di limone e un pizzico di pepe.

A completare il piatto è la tartare di tonno, marinata brevemente con olio extravergine, sale, pepe e scorza di limone, che aggiunge freschezza e una piacevole componente marina. Un primo elegante e contemporaneo, semplice nella preparazione ma capace di valorizzare ingredienti freschi e contrasti ben calibrati.

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Alberto Lupini

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