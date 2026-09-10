La linguine alla ricotta limonata con tartare di tonno di Federico Fusca è un primo piatto fresco e raffinato, giocato sull’incontro tra la cremosità della ricotta, la nota agrumata del limone e la delicatezza del tonno crudo. La ricotta viene lavorata a freddo con scorza e succo di limone, fino a ottenere una crema liscia e profumata. Le linguine, cotte al dente e mantecate direttamente nella crema, acquistano una consistenza avvolgente senza risultare pesanti.
FRESCHEZZA MARINA
Linguine ricotta, limone e tartare di tonno: una ricetta fresca dagli abbinamenti insoliti
Linguine cremose alla ricotta e limone con tartare di tonno marinato: un primo piatto fresco e raffinato, dove la delicatezza della ricotta incontra le note agrumate del limone e la freschezza del pesce crudo
Preparazione
In una bacinella mettere la ricotta grattugiandoci la scorza di un limone e aggiungendoci il succo, aggiungere pepe un pizzico di sale e montare a crema con una frusta.
Tagliare un trancetto di tonno a tartare e metterlo a marinare per 20 minuti con sale e olio, pepe e buccia di limone.
Calare la pasta, scolare al dente e mantecarla a freddo nella crema di ricotta se necessario, aggiungere un pochino di acqua di cottura per ammorbidire la salsa.
Impiattare facendo un bel nido, mettere la crema di ricotta sopra la tartare e concludere il piatto con una grattata di limone e un pizzico di pepe.
A completare il piatto è la tartare di tonno, marinata brevemente con olio extravergine, sale, pepe e scorza di limone, che aggiunge freschezza e una piacevole componente marina. Un primo elegante e contemporaneo, semplice nella preparazione ma capace di valorizzare ingredienti freschi e contrasti ben calibrati.