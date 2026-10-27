Le mini meat pie con Gorgonzola Dop piccante e stufato sono tortine salate dal guscio friabile di pasta brisée, che racchiude un ripieno ricco e saporito. La carne dello stufato del giorno prima viene sfilacciata e abbinata al Gorgonzola Dop piccante, il cui gusto deciso e la consistenza cremosa arricchiscono la farcitura. Dopo una prima cottura delle basi, le tortine vengono chiuse con un secondo disco di pasta, spennellate con uovo e cotte in forno fino a ottenere una superficie dorata e croccante.
CROCCANTE
Lo stufato del giorno prima diventa un antipasto sfizioso: le mini meat pie al Gorgonzola Dop
Le mini meat pie con Gorgonzola Dop piccante e stufato uniscono un guscio croccante di pasta brisée a un ripieno morbido e saporito. Una ricetta sfiziosa per valorizzare la carne avanzata e servire un antipasto rustico
Preparazione
Iniziate con la preparazione del fondo delle tortine. Con l’aiuto di un coppapasta ricavate dei dischi da 10 cm di pasta brisè. Adagiateli su una teglia da muffin oliata e copriteli con dei pirottini o della carta forno e dei pesi in ceramica. In sostituzione dei pesetti potete usare dei ceci secchi.
Fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20 min.
Nel frattempo, sfilacciate lo stufato del giorno prima e tenete da parte. Sfornate le basi delle tortine ed eliminate la carta. Farcitele con lo stufato e il Gorgonzola Dop piccante.
Spennellate i bordi con l’uovo sbattuto e ricoprite ogni tortino con un disco di pasta brisè da 6 cm e sigillate i bordi. Spennellate la superficie con l’uovo sbattuto e fate una piccola incisione sulla superficie per far uscire il vapore in cottura.
Fate cuocere per altri 20 min e serviteli tiepidi.
Completate con qualche fogliolina di timo, sono ideali da servire tiepide come antipasto rustico, per un aperitivo o in un buffet. Una ricetta che valorizza gli avanzi di carne trasformandoli in una preparazione gustosa e invitante.