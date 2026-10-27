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Martedì 27 ottobre 202610:30119.369 articoli pubblicati

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CROCCANTE

Immagine ricetta

Lo stufato del giorno prima diventa un antipasto sfizioso: le mini meat pie al Gorgonzola Dop

Le mini meat pie con Gorgonzola Dop piccante e stufato uniscono un guscio croccante di pasta brisée a un ripieno morbido e saporito. Una ricetta sfiziosa per valorizzare la carne avanzata e servire un antipasto rustico

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 40 minuti
Tempo totale: 1 ora
Calorie: 450 kcal per porzione
27 ottobre 2026 alle ore 10:30

Le mini meat pie con Gorgonzola Dop piccante e stufato sono tortine salate dal guscio friabile di pasta brisée, che racchiude un ripieno ricco e saporito. La carne dello stufato del giorno prima viene sfilacciata e abbinata al Gorgonzola Dop piccante, il cui gusto deciso e la consistenza cremosa arricchiscono la farcitura. Dopo una prima cottura delle basi, le tortine vengono chiuse con un secondo disco di pasta, spennellate con uovo e cotte in forno fino a ottenere una superficie dorata e croccante. 

Preparazione

1

Iniziate con la preparazione del fondo delle tortine. Con l’aiuto di un coppapasta ricavate dei dischi da 10 cm di pasta brisè. Adagiateli su una teglia da muffin oliata e copriteli con dei pirottini o della carta forno e dei pesi in ceramica. In sostituzione dei pesetti potete usare dei ceci secchi.

2

Fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20 min.

3

Nel frattempo, sfilacciate lo stufato del giorno prima e tenete da parte. Sfornate le basi delle tortine ed eliminate la carta. Farcitele con lo stufato e il Gorgonzola Dop piccante.

4

Spennellate i bordi con l’uovo sbattuto e ricoprite ogni tortino con un disco di pasta brisè da 6 cm e sigillate i bordi. Spennellate la superficie con l’uovo sbattuto e fate una piccola incisione sulla superficie per far uscire il vapore in cottura.

5

Fate cuocere per altri 20 min e serviteli tiepidi.

Completate con qualche fogliolina di timo, sono ideali da servire tiepide come antipasto rustico, per un aperitivo o in un buffet. Una ricetta che valorizza gli avanzi di carne trasformandoli in una preparazione gustosa e invitante.

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Alberto Lupini

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