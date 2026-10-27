Lo stufato del giorno prima diventa un antipasto sfizioso: le mini meat pie al Gorgonzola Dop

Le mini meat pie con Gorgonzola Dop piccante e stufato sono tortine salate dal guscio friabile di pasta brisée, che racchiude un ripieno ricco e saporito. La carne dello stufato del giorno prima viene sfilacciata e abbinata al Gorgonzola Dop piccante, il cui gusto deciso e la consistenza cremosa arricchiscono la farcitura. Dopo una prima cottura delle basi, le tortine vengono chiuse con un secondo disco di pasta, spennellate con uovo e cotte in forno fino a ottenere una superficie dorata e croccante.