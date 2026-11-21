I ravioli al riccio con burro montato e olio al basilico sono un primo piatto di mare che valorizza il gusto intenso e iodato del riccio attraverso abbinamenti delicati e profumati. La pasta fresca all’uovo, preparata con semola rimacinata, farina e tuorli, racchiude un ripieno cremoso a base di polpa di riccio, burro e scorza di limone. La cottura in acqua salata è seguita da una mantecatura con burro, scalogno e vino bianco, che avvolge i ravioli in un’emulsione morbida. A completare il piatto, le falde di riccio fresco, l’olio aromatico al basilico e i germogli, per un risultato equilibrato in cui sapidità marina, note agrumate e freschezza erbacea si incontrano.
ELEGANZA MARINA
Il mare racchiuso in un raviolo: la ricetta con riccio, burro e profumo di basilico
Ravioli freschi all'uovo con ripieno di riccio, burro e limone, mantecati con un’emulsione al vino bianco. Il piatto si completa con riccio fresco e olio al basilico per un tocco aromatico
Preparazione
Per la pasta all’uovo
Unire semola e farina, quindi incorporare uova e tuorli. Impastare fino a ottenere una massa liscia e omogenea. Avvolgere nella pellicola e lasciare riposare in frigo per 1 ora.
Per l'olio al basilico
Preparare poi l’olio al basilico scaldando l’olio di semi a 70 °C, poi unire le foglie di basilico e frullare alla massima velocità per 2 minuti. Filtrare, trasferire in un contenitore e far raffreddare in frigorifero.
Per il ripieno
Preparare il ripieno al riccio portando il burro a 37 °C fino a ottenere una consistenza pomata. Unire il sale, la polpa di riccio e lo zest di limone. Mescolare delicatamente per non ossidare il prodotto. Trasferire in un sac à poche e lasciare stabilizzare in frigorifero per 30 minuti.
Per i ravioli
Passare ai ravioli: stendere la pasta con la sfogliatrice fino a uno spessore di 0,5 mm. Ricavare dei dischi e distribuire il ripieno, spennellando leggermente con acqua e chiudendo i ravioli.
Cottura
Cuocere in acqua bollente salata per 3–4 minuti. Nel frattempo, in una padella soffriggere lo scalogno tritato finemente, aggiungere il burro e sfumare con vino bianco per creare un’emulsione. Scolare i ravioli e saltarli nella salsa.
Impiattamento e finitura
Disporre i ravioli nel piatto, nappare con l’emulsione e aggiungere falde di riccio fresco, qualche goccia di olio al basilico, zest di limone finale e germogli freschi (facoltativi).
Questa ricetta è tratta da “La guida del Mercato Ittico Milano - IL PESCE A MILANO 2026”, curata da Simona Cortopassi ed edita da Multiverso di Mario Cucci.