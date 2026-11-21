I ravioli al riccio con burro montato e olio al basilico sono un primo piatto di mare che valorizza il gusto intenso e iodato del riccio attraverso abbinamenti delicati e profumati. La pasta fresca all’uovo, preparata con semola rimacinata, farina e tuorli, racchiude un ripieno cremoso a base di polpa di riccio, burro e scorza di limone. La cottura in acqua salata è seguita da una mantecatura con burro, scalogno e vino bianco, che avvolge i ravioli in un’emulsione morbida. A completare il piatto, le falde di riccio fresco, l’olio aromatico al basilico e i germogli, per un risultato equilibrato in cui sapidità marina, note agrumate e freschezza erbacea si incontrano.