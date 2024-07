Mezzi rigatoni mantecati con salsa alla puttanesca e nasello

Mezzi rigatoni mantecati con salsa alla puttanesca e nasello.

Una ricetta classica con un twist mediterraneo in più, questa è l'idea di Roberto Pisciotta del ristorante Jamantè di Polignano a Mare (Ba) tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone

250 g mezzi rigatoni pasta bronzo Barilla

Puttanesca

350 g pomodoro San Marzano

35 g olive nere

20 g capperi di Pantelleria

20 g zucchero di canna

15 g alici

15 g colatura di alici cipolla

1 aglio

q.b. basilico fresco

Nasello

150 g filetto di nasello

100 g salsa alla puttanesca

40 g miele

10 g aceto di mele

Mollica croccante

30 g mollica di pane

15 g pomodoro secco tritato

10 ml olio Evo

Finitura

12 fiori di cappero

10 g polvere di oliva nera

q.b. foglie di aneto

Preparazione

Cuocere i mezzi rigatoni pasta bronzo Barilla in abbondante acqua salata, per 11 min.

Puttanesca

Preparare un soffritto con aglio, olio, capperi, cipolla, olive, alici, colatura e lo zucchero. Aggiungere il pomodoro e continuare la cottura dolcemente. Terminare con il basilico.

Nasello

Condizionare il nasello in un sacchetto da sottovuoto con tutti gli ingredienti e far cuocere a 52°C in forno a vapore per 12 minuti. Ridurre il liquido di cottura fino ad ottenere una glassa. Laccare il nasello con la glassa ed infornare. Ripetere la stessa procedura per altre 2 volte.

Mollica croccante

Tostare la mollica in una padella con l'olio fino ad ottenere una mollica croccante. Aggiungere il pomodoro secco tritato.

Servizio

Risottare i mezzi rigatoni per 3 minuti con la salsa alla puttanesca ed impiattare. Adagiare il nasello sfaldato e spolverare con la mollica croccante, la polvere di olive nere e infine decorare con i fiordi cappero e aneto.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.