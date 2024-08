Al ristorante Il Sereno Al Lago di Torno, sul Lago di Como, lo chef Raffaele Lenzi propone piatti leggeri e raffinati come la Milanese di tofu e insalata di alghe. Questo secondo piatto, ideale per chi cerca alternative vegetali alla carne, esalta il tofu di soia gialla, prima marinato in brodo di funghi e soia, poi fritto e accompagnato da una ricca insalata di alghe. Un piatto che combina leggerezza e sapori decisi, perfetto per chi desidera una cucina contemporanea e salutare.

Preparazione

Preparazione del Tofu

1 Preparazione della soia: Sciacquare la soia gialla sotto l’acqua corrente e metterla in ammollo in abbondante acqua fredda per 24 ore. Scolarla e frullarla con 500 g di acqua fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea.

2 Cottura: Scaldare 1,3 L di acqua in una pentola, aggiungere il composto di soia frullato e portare a bollore, mescolando per evitare che si attacchi. Far raffreddare e filtrare con un’etamina.

3 Cagliatura: Unire il nigari disciolto in 100 g di bevanda alla soia, riportare a bollore e cuocere per altri 7 minuti. Far riposare la cagliata fuori dal fuoco per 10 minuti.

4 Pressatura: Trasferire la cagliata nelle fuscelle, pressare bene e lasciar riposare per una notte. Infine, tagliare il tofu a fette.

Preparazione del Brodo di Funghi

1 Cottura del brodo: Tagliare finemente i funghi champignon e metterli in una pentola con tutti gli ingredienti. Portare a bollore e cuocere per circa 3 ore con il coperchio. Lasciar riposare per 30 minuti e filtrare con un’etamina.

2 Marinatura del tofu: Aggiungere la salsa di soia e le fette di tofu al brodo filtrato, far marinare per circa 12 ore.

3 Frittura del tofu: Scolare e asciugare il tofu, tamponandolo leggermente. Impanare prima nell’uovo sbattuto, poi nella farina e nel panko. Friggere in olio bollente fino a doratura.

Preparazione della Maionese al Karkadé

1 Infusione: Lasciare il karkadè in infusione nella bevanda di soia per 12 ore.

2 Emulsione: Filtrare l’infuso ed emulsionare con l’olio di semi. Aggiungere il sale.

Preparazione dell’Insalata di Alghe

1 Preparazione delle alghe: Tagliare a julienne le foglie di dulse, wakame, salicornia, polvere di codium, crauti e acetosa.

2 Preparazione del furikake: In una ciotola, mescolare il tuorlo sodo secco, l’alga nori, il sesamo bianco e nero tostato, il sale, il tè nero gunpowder, e i semi di basilico, finocchio, e papavero.

3 Condimento: Condire le alghe con il furikake preparato.

Finitura