La palla di neve ripiena è un dessert scenografico che punta sull’effetto sorpresa e sul contrasto tra consistenze e sapori. All’esterno si presenta come una candida sfera ricoperta da un sottile strato di cioccolato bianco, mentre all’interno racchiude un parfait alla vaniglia, morbido e arioso, con un cuore di caramello al miso, crumble e perle croccanti di cioccolato. La salsa, preparata con zucchero, sake, mirin, panna e burro, acquista dal miso una caratteristica nota sapida che bilancia la dolcezza del caramello. La preparazione richiede il passaggio in congelatore e un'attenta lavorazione delle semisfere, da assemblare prima del rivestimento.