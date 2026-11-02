La palla di neve ripiena è un dessert scenografico che punta sull’effetto sorpresa e sul contrasto tra consistenze e sapori. All’esterno si presenta come una candida sfera ricoperta da un sottile strato di cioccolato bianco, mentre all’interno racchiude un parfait alla vaniglia, morbido e arioso, con un cuore di caramello al miso, crumble e perle croccanti di cioccolato. La salsa, preparata con zucchero, sake, mirin, panna e burro, acquista dal miso una caratteristica nota sapida che bilancia la dolcezza del caramello. La preparazione richiede il passaggio in congelatore e un'attenta lavorazione delle semisfere, da assemblare prima del rivestimento.
EFFETTO SORPRESA
Palla di neve dolce: ricetta con cioccolato bianco e cuore croccante
Una candida sfera di parfait alla vaniglia nasconde un cuore di caramello al miso, crumble e perle croccanti di cioccolato. Il rivestimento di cioccolato bianco completa un dessert dall'effetto sorpresa
Preparazione
Salsa al caramello e miso
Unisci zucchero, sake e mirin in una casseruola. Porta a ebollizione a fuoco medio, mescolando fino a quando lo zucchero sarà completamente sciolto. Continua la cottura fino a quando il composto si sarà ridotto e avrà assunto un intenso colore ambrato.
Aggiungi con cautela Debic Culinaire Original e porta nuovamente a un leggero bollore, mescolando fino a ottenere una salsa liscia e leggermente addensata. Togli dal fuoco e incorpora Debic Burro Tradizionale, mescolando fino a ottenere un’emulsione completa. Infine, aggiungi la pasta di miso e mescola fino a ottenere una consistenza perfettamente liscia.
Palla di neve ripiena
Unisci la salsa al caramello e miso, il crumble e le perle croccanti di cioccolato per preparare la farcitura. Monta Debic Parfait in planetaria fino a ottenere una consistenza leggera e ariosa, quindi aggiungi la polpa del baccello di vaniglia. Trasferisci il composto in un sac à poche e dressalo negli stampi in silicone a semisfera. Realizza un incavo al centro di ogni semisfera e distribuisci la farcitura all’interno. Congela e unisci le due semisfere congelate.
Sciogli il cioccolato bianco. Indossa guanti idonei al contatto con gli alimenti e immergi le mani nel cioccolato bianco. Fai rotolare le sfere di parfait tra le mani: il cioccolato aderirà al parfait congelato. Conserva in congelatore fino al momento dell’utilizzo.
Assemblaggio e finitura
Togli le sfere di parfait dal congelatore almeno 5-10 minuti prima del servizio e disponile nei piatti. Spolverizza con zucchero a velo. Taglia la sfera davanti agli ospiti al momento del servizio.
La finitura con zucchero a velo completa l'aspetto candido del dessert, da tagliare direttamente al tavolo per svelarne il ripieno.
Per scoprire altre idee e ispirazioni della nuova raccolta di Natale firmata Debic, con ricette festive provenienti da tutta Europa, clicca qui.