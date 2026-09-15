I pancakes a basso indice glicemico con ricotta e mirtilli sono una proposta semplice e golosa per la colazione o una pausa dolce. L'impasto, preparato con il preparato per Pancake VitaMill®, ricotta, eritritolo, uovo e latte, viene reso particolarmente soffice dall'albume montato a neve. La cottura lenta in padella permette di ottenere pancakes dorati all'esterno e morbidi all'interno.
DOLCE E LEGGERO
Pancakes con ricotta e mirtilli: la ricetta a basso indice glicemico
Pancakes soffici e leggeri con ricotta e mirtilli, preparati con eritritolo e un mix per pancake a basso indice glicemico. Una ricetta semplice e veloce, ideale per una colazione dolce e gustosa
Preparazione
Dividere l’albume dal tuorlo.
Montare l’albume a neve ben ferma con un pizzico di sale.
Mescolare in una ciotola il preparato per pancake, l’eritritolo, il latte e il tuorlo.
Amalgamare la ricotta al composto fino a ottenere una consistenza omogenea.
Incorporare delicatamente l’albume montato, con movimenti dal basso verso l’alto.
Scaldare una padella antiaderente appena unta di burro a fuoco bassissimo.
Disporre nella padella un cucchiaio molto abbondante di composto e cuocere lentamente.
Girare delicatamente il pancake quando risulta dorato sotto e compaiono piccole bollicine sulla superficie.
Cuocere anche l’altro lato fino a doratura.
Servire subito i pancakes con ricotta fresca, mirtilli e, a piacere, polline fresco.
Il tocco finale di ricotta fresca, mirtilli e polline di fiori aggiunge cremosità, freschezza e una nota aromatica.