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Martedì 15 settembre 202610:30118.670 articoli pubblicati

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DOLCE E LEGGERO

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Pancakes con ricotta e mirtilli: la ricetta a basso indice glicemico

Pancakes soffici e leggeri con ricotta e mirtilli, preparati con eritritolo e un mix per pancake a basso indice glicemico. Una ricetta semplice e veloce, ideale per una colazione dolce e gustosa

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Dolce
Caratteristiche: Basso indice glicemico
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 85 kcal per porzione
15 settembre 2026 alle ore 10:30

I pancakes a basso indice glicemico con ricotta e mirtilli sono una proposta semplice e golosa per la colazione o una pausa dolce. L'impasto, preparato con il preparato per Pancake VitaMill®, ricotta, eritritolo, uovo e latte, viene reso particolarmente soffice dall'albume montato a neve. La cottura lenta in padella permette di ottenere pancakes dorati all'esterno e morbidi all'interno. 

Preparazione

1

Dividere l’albume dal tuorlo.

2

Montare l’albume a neve ben ferma con un pizzico di sale.

3

Mescolare in una ciotola il preparato per pancake, l’eritritolo, il latte e il tuorlo.

4

Amalgamare la ricotta al composto fino a ottenere una consistenza omogenea.

5

Incorporare delicatamente l’albume montato, con movimenti dal basso verso l’alto.

6

Scaldare una padella antiaderente appena unta di burro a fuoco bassissimo.

7

Disporre nella padella un cucchiaio molto abbondante di composto e cuocere lentamente.

8

Girare delicatamente il pancake quando risulta dorato sotto e compaiono piccole bollicine sulla superficie.

9

Cuocere anche l’altro lato fino a doratura.

10

Servire subito i pancakes con ricotta fresca, mirtilli e, a piacere, polline fresco.

Il tocco finale di ricotta fresca, mirtilli e polline di fiori aggiunge cremosità, freschezza e una nota aromatica.

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Alberto Lupini

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