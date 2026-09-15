HOME » RICETTE » DOLCI E FRUTTA

DOLCE E LEGGERO

Pancakes con ricotta e mirtilli: la ricetta a basso indice glicemico

Pancakes soffici e leggeri con ricotta e mirtilli, preparati con eritritolo e un mix per pancake a basso indice glicemico. Una ricetta semplice e veloce, ideale per una colazione dolce e gustosa