Patè di cappone al fondente, cappelletti di ricotta e gel allo zenzero

Patè di cappone al fondente, cappelletti di ricotta e gel allo zenzero.

Una ricetta per un antipasto gustoso che abbina dolce e salato, questa è l'idea di Debora Fantini della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone

Patè di cappone

250 g cappone intero

50 g scalogno

40 g Marsala

60 g burro

30 g scorza di limone

20 ml succo di limone

3 foglie di alloro

20 g pepe in grani

q.b. sale

q.b. timo

Gel allo zenzero

100 g zenzero

100 g acqua

30 g miele

5 g sale

q.b. Addensa Ml

Piccoli Cappelletti

2 tuorli

80 g farina

Ripieno dei cappelletti

80 g ricotta di pecora

20 g pecorino

20 g Parmigiano Reggiano

q.b. noce moscata

q.b. scorza di limone

q.b. sale

q.b. pepe

Preparazione

Patè di cappone

Lessare il cappone in abbondante acqua salata, con scorza di limone, alloro e pepe in grani. A cottura ultimata scolare il cappone e filtrare il brodo ottenuto. Raffreddare separatamente.

Rosolare delicatamente lo scalogno con 40 g di burro, sfumare con il Marsala e ridurre fino ad ottenere una consistenza delliquido, simile ad una glassa.

Eliminare ossi e pelle dal cappone, frullare la polpa aggiungendo lo scalogno cotto, il succo di

limone, timo e il burro rimanente a pezzi piccoli. Regolare la densità con brodo. Aggiustare di sale.

Lavorazione del cioccolato

Sciogliere a bagnomaria 60 gdi cioccolato fondente Dominic.

Stendere uno strato sottile sopra un foglio di acetato e creare delle righe con una spatola dentellata.

Trasferire il foglio di acetato alla base di una teglia con bordi da 2 cm e fare raffreddare.

Riempire la teglia di patè di cappone, coprire con pellicola ed attendere il rassodamento a +4 °C per 5 ore.

Gel allo zenzero

Tagliare a fette lo zenzero precedentemente sbucciato, inserire in un sacchetto da cottura con l'acqua, il miele e il sale. Chiudere in sottovuoto e cuocere a vapore a 70 °C per un'ora.

Raffreddare e lasciare in infusione per24 ore.

Filtrare il succo, portare a consistenza con Addensa Mi e setacciare.

Pasta all'uovo

Procedere nella preparazione di una classica pasta all'uovo e lasciare riposare per un'ora.

Ripieno dei cappelletti

Creare una sfoglia sottile di pasta e procedere nella composizione dei cappelletti. Cuocere in acqua salata e saltare leggermente con il burro.

Servizio

Sformare il patè ed eliminare il foglio di acetato, coppare a piacimento e servire a temperatura ambiente. Aggiungere il gel allo zenzero, i piccoli cappelletti e decorare con erbe aromatiche.

