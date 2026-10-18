Picanha irlandese alla senape, il fuoco della griglia incontra la dolcezza della zucca

La tagliata di picanha irlandese marinata alla senape con gocce di zucca e patate è un secondo piatto di carne che unisce il gusto intenso della griglia alla delicatezza di accompagnamenti cremosi. La picanha Hereford irlandese viene massaggiata con una marinatura a base di senape delicata e olio extravergine di oliva, lasciata riposare per un'ora e cotta sulla griglia o sul barbecue per preservarne la succosità.