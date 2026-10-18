La tagliata di picanha irlandese marinata alla senape con gocce di zucca e patate è un secondo piatto di carne che unisce il gusto intenso della griglia alla delicatezza di accompagnamenti cremosi. La picanha Hereford irlandese viene massaggiata con una marinatura a base di senape delicata e olio extravergine di oliva, lasciata riposare per un'ora e cotta sulla griglia o sul barbecue per preservarne la succosità.
CARNE PERFETTA
Picanha irlandese alla senape, il fuoco della griglia incontra la dolcezza della zucca
La picanha Hereford irlandese marinata alla senape e grigliata incontra una purea di patate al Parmigiano Reggiano e gocce di zucca violina. Un secondo piatto succulento, completato da germogli freschi
Preparazione
Per le gocce di patate
Lessate le patate in acqua fino a renderle morbide.
Schiacciatele e create una purea vellutata con la panna, il latte e il Parmigiano Reggiano.
Frullate il tutto con un frullatore a immersione fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea.
Trasferite la purea in una sac à poche e tenete da parte.
Per le gocce di zucca
Tagliate la zucca a metà nel senso della lunghezza ed eliminate i semi.
Disponetela su una teglia con la buccia rivolta verso l'alto e cuocetela in forno a 160°C per circa 20 minuti, o fino a quando risulterà morbida.
Prelevate la polpa e frullatela con olio extravergine di oliva, sale e agar agar fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea.
Trasferite il composto in una sac à poche o in un biberon da cucina e tenete da parte.
Se desiderate, potete insaporirlo con olio aromatizzato all'aglio e rosmarino.
Per la carne
Massaggiate la picanha con la senape in crema precedentemente emulsionata con olio extravergine di oliva.
Lasciate riposare la carne per circa un'ora a temperatura ambiente.
Grigliatela sul barbecue o sulla griglia per circa 4-5 minuti per lato.
Lasciatela riposare per alcuni minuti prima di affettarla per ottenere una tagliata.
Impiattamento
Disponete la tagliata di picanha al centro del piatto e regolate di sale e di pepe a piacere.
Realizzate le gocce di patate accanto alla carne.
Completatele con alcune gocce di zucca.
Guarnite con germogli o erbe aromatiche e servite ancora calda.
Dopo il riposo, la carne viene tagliata a fette e servita con una purea vellutata di patate, arricchita con latte, panna e Parmigiano Reggiano, e con gocce di zucca violina, rese più compatte dall'agar agar. Germogli freschi ed erbe aromatiche completano il piatto, aggiungendo una nota vegetale e valorizzando la presentazione. Una ricetta dello chef Alberto Canton, membro del Chef's Irish Beef Club di Bord Bia, al Bocon Divino di Camposampiero, in provincia di Padova.