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Domenica 18 ottobre 202610:30119.220 articoli pubblicati

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CARNE PERFETTA

Immagine ricetta

Picanha irlandese alla senape, il fuoco della griglia incontra la dolcezza della zucca

La picanha Hereford irlandese marinata alla senape e grigliata incontra una purea di patate al Parmigiano Reggiano e gocce di zucca violina. Un secondo piatto succulento, completato da germogli freschi

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Tempo di cottura: 30 minuti
Tempo di riposo: 1 ora
Tempo totale: 2 ore
Calorie: 650 kcal per porzione
18 ottobre 2026 alle ore 10:30

La tagliata di picanha irlandese marinata alla senape con gocce di zucca e patate è un secondo piatto di carne che unisce il gusto intenso della griglia alla delicatezza di accompagnamenti cremosi. La picanha Hereford irlandese viene massaggiata con una marinatura a base di senape delicata e olio extravergine di oliva, lasciata riposare per un'ora e cotta sulla griglia o sul barbecue per preservarne la succosità. 

Preparazione

Per le gocce di patate

1

Lessate le patate in acqua fino a renderle morbide.

2

Schiacciatele e create una purea vellutata con la panna, il latte e il Parmigiano Reggiano.

3

Frullate il tutto con un frullatore a immersione fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea.

4

Trasferite la purea in una sac à poche e tenete da parte.

Per le gocce di zucca

1

Tagliate la zucca a metà nel senso della lunghezza ed eliminate i semi.

2

Disponetela su una teglia con la buccia rivolta verso l'alto e cuocetela in forno a 160°C per circa 20 minuti, o fino a quando risulterà morbida.

3

Prelevate la polpa e frullatela con olio extravergine di oliva, sale e agar agar fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea.

4

Trasferite il composto in una sac à poche o in un biberon da cucina e tenete da parte.

5

Se desiderate, potete insaporirlo con olio aromatizzato all'aglio e rosmarino.

Per la carne

1

Massaggiate la picanha con la senape in crema precedentemente emulsionata con olio extravergine di oliva.

2

Lasciate riposare la carne per circa un'ora a temperatura ambiente.

3

Grigliatela sul barbecue o sulla griglia per circa 4-5 minuti per lato.

4

Lasciatela riposare per alcuni minuti prima di affettarla per ottenere una tagliata.

Impiattamento

1

Disponete la tagliata di picanha al centro del piatto e regolate di sale e di pepe a piacere.

2

Realizzate le gocce di patate accanto alla carne.

3

Completatele con alcune gocce di zucca.

4

Guarnite con germogli o erbe aromatiche e servite ancora calda.

Dopo il riposo, la carne viene tagliata a fette e servita con una purea vellutata di patate, arricchita con latte, panna e Parmigiano Reggiano, e con gocce di zucca violina, rese più compatte dall'agar agar. Germogli freschi ed erbe aromatiche completano il piatto, aggiungendo una nota vegetale e valorizzando la presentazione. Una ricetta dello chef Alberto Canton, membro del Chef's Irish Beef Club di Bord Bia, al Bocon Divino di Camposampiero, in provincia di Padova.

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Alberto Lupini

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