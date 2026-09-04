Pollo alla cacciatora, la ricetta contemporanea di Gaetano Trovato

Il Pollo del Valdarno, pomodoro, oliva, origano è una rilettura contemporanea del pollo alla cacciatora firmata Arnolfo. Il piatto recupera i sapori della tradizione toscana e li trasforma in una composizione articolata, costruita su diverse consistenze e temperature. Il coscio di pollo del Valdarno, disossato, farcito con pomodori secchi, capperi, olive Taggiasche, origano e marmellata di cipolla rossa, viene cotto sottovuoto e accompagnato dal fondo di pollo alla cacciatora e da una salsa di pomodoro arricchita con miso bianco. A completare la preparazione, carpaccio di pomodori colorati, sedano croccante, carote a parisien, oliva Taggiasca, olio all’origano e chips di pelle di pollo.