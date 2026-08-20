Polpette napoletane al sugo: ingredienti, procedimento e consigli

Le Polpette napoletane al sugo di chef Luigi Collina sono un grande classico della cucina partenopea, caratterizzato da un impasto ricco e aromatico e da una doppia cottura che ne esalta consistenza e sapore. La carne di manzo e maiale viene amalgamata con mollica di pane ammollata nel latte, uovo, parmigiano, sugna, prezzemolo, aglio, uvetta e pinoli. Dopo il riposo in frigorifero, le polpette vengono prima fritte fino a formare una crosta dorata e croccante, quindi completano la cottura nel sugo di pomodoro.