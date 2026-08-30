Raviolo di ricotta di pecora, scampo e cacciucco: la ricetta di Gaetano Trovato

Il raviolo è preparato con una pasta fresca ricca di tuorli e racchiude una farcia di ricotta asciugata, erba cipollina, lime e polvere di scampo. A completare il piatto, il disco di scampo, il fondo ristretto di pesci da zuppa, il sedano lavorato in osmosi con olio alle erbe e l’aria di sedano, che introduce una componente fresca e aromatica. Il caviale aggiunge una nota sapida e marina, mentre l’erba cipollina contribuisce alla componente vegetale. Una preparazione da alta ristorazione, nella quale ogni elemento concorre alla costruzione di un piatto elegante e fortemente identitario.