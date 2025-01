La ricetta dei Chisciöi valtellinesi

Ecco la ricetta dei Chisciöi, un piatto della tradizione Tiranese preparato con ingredienti tipici della Valtellina come il grano saraceno e il formaggio Valtellina Casera Dop. Originariamente i chisciöi assomigliavano a delle frittelle molto grandi e basse ma, con il passare degli anni, la loro forma ha subito delle modifiche diventando più piccoli e, di conseguenza, anche più sfiziosi.

Preparazione 1 Per preparare i chisciöi è necessaria una padella di ferro.

2 Per la pastella unire le due farine e aggiungere grappa, acqua e sale q.b. fino a ottenere un impasto sufficientemente amalgamato e liquido ma non troppo.

3 Sciogliere nella padella lo strutto, servirà per impedire ai chisciöi di attaccarsi sul fondo. 4 Versare poi un cucchiaio di pastella cercando di formare delle frittelle di circa 5cm di diametro, posare sopra una fetta di formaggio Valtellina Casera Dop e coprire con un altro cucchiaio di pastella. 5 Girare la frittella per cuocere anche l’altro lato.

6 I chisciöi saranno pronti quando saranno dorati e croccanti. 7 Servire con del cicorino tagliato fine.

Nonostante gli ingredienti principali siano rimasti invariati, le famiglie tiranesi personalizzano la ricetta aggiungendo pochi altri ingredienti a piacere e tramandando il segreto di generazione in generazione per far sì che gli antichi saperi non vengano mai persi.