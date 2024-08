Lo chef Umberto De Martino, patron del ristorante Umberto De Martino a San Paolo d'Argon, ci propone un piatto elegante e raffinato: Riso Carnaroli, astice e lime. Una ricetta che unisce la ricchezza dell'astice con la freschezza del lime, creando un connubio perfetto di sapori.

Preparazione Cottura degli astici 1 Incidere gli astici a metà dalla testa e cuocerli in acqua bollente per 7 minuti. 2 A fine cottura, raffreddare subito in acqua e ghiaccio. 3 Sgusciare gli astici, estraendo la polpa anche dalle chele, e porzionarli a fette. Preparazione del risotto 1 In una casseruola, tostare il riso con l'olio evo. 2 Aggiungere sale e bagnare con il brodo vegetale. 3 Continuare la cottura aggiungendo brodo poco alla volta, mescolando costantemente. 4 Mantecare il risotto con burro, olio, parmigiano reggiano e aggiungere la scorza di lime grattugiata e il suo succo. Impiattamento 1 In un piatto fondo, versare il risotto stendendolo bene. 2 Posizionare l'astice a piacere sopra il risotto. 3 Cospargere il tutto con un po' di scorza di lime grattugiata per una nota di freschezza.

Riso Carnaroli, astice e lime è un piatto che incarna l'eleganza e la raffinatezza della cucina italiana contemporanea. La combinazione tra la morbidezza del riso, la delicatezza dell'astice e la freschezza del lime rende questa ricetta perfetta per cene speciali o momenti importanti. Ogni boccone offre un equilibrio armonioso di sapori, che lascerà i tuoi ospiti incantati e desiderosi di assaporare ogni dettaglio di questo piatto unico. Un vero tributo alla cucina gourmet, ideale per chi cerca un'esperienza culinaria di alto livello.

