I Saltimbocca allo spiedo reinterpretano in chiave contemporanea un grande classico della cucina romana. La carne di vitella viene prima rosolata e aromatizzata con burro e salvia, quindi sottoposta a una lunga cottura a bassa temperatura, che ne preserva morbidezza e succosità. Una volta raffreddata, viene tagliata a cubi e infilzata negli spiedi, per essere nuovamente scottata prima del servizio. Il piatto è completato da una salsa al vino bianco e brodo vegetale, dall’olio aromatico alle erbe fresche, dal prosciutto crudo e dalla salvia fritta.
TRADIZIONE GOURMET
Saltimbocca allo spiedo, la versione gourmet del classico romano
Vitella cotta lentamente, tagliata a cubi e servita allo spiedo con salsa al vino bianco, prosciutto crudo, olio aromatico alle erbe e salvia fritta: una rilettura elegante e contemporanea del saltimbocca
Preparazione
Come prima cosa prendere il reale di vitella e pulirlo il più possibile dai nervi e dai connettivi interni, andando per strati. A questo punto legatelo con uno spago da cucina in modo amatoriale se alle prime armi o meglio ad incrocio se pratici, in modo da fermarlo meglio.
Salare, pepare e infarinare bene da tutti i lati. Scaldare bene una padella capiente, mettere l'olio a scaldare, una volta caldo, aggiungere la vitella.
Scottare la carne e sigillarla da tutti i lati, dopodiché abbassare leggermente la fiamma e aggiungere il burro e la salvia. Irrorare bene la vitella utilizzando un cucchiaio.
Passati 5-7 minuti fermare la cottura iniziale e fare riposare. A questo punto riaccendere la fiamma sotto la padella dove avete scottato la vitella, far prendere calore e sfumate con il vino.
Una volta evaporato l'alcol e ridotto il vino, aggiungere il brodo vegetale e fate ridurre della metà, aggiustare di sale e di pepe e mettere da parte la salsa.
Prendere la vitella, chiuderla in una busta sottovuoto e cuocerla al roner per 4 ore a 70 C°. Se non si è muniti di roner e sottovuoto, eseguire la cottura al forno mettendo la vitella su una teglia con un bicchiere di brodo vegetale, coperta con alluminio a 80 C° per 3 ore. Completata la cottura farla freddare per bene.
Preparare ora l’olio aromatico, se muniti di Bimby mettete le erbe ben pulite all’interno con l'olio di semi e far girare per 10 minuti a 80 C° a velocità 6. Se non si ha il Bimby sbollentare tutte le erbe per un minuto e fatele freddare in acqua e ghiaccio, fatto ciò frullare con l’olio di semi, il risultato sarà un ottimo olio, solo leggermente più chiaro.
Ora porzionare la vitella, facendo dei cubi, “spiedinate” mettendone circa 4 pezzi a spiedo, scottate bene e adagiate sul piatto, coprire gli spiedini con dalla salsa calda, sporcare e disegnare con l'olio aromatico, mettere sopra le fette di Parma e completare con della salvia fritta.
Il risultato è un secondo piatto elegante e strutturato, dove la delicatezza della vitella incontra la sapidità del prosciutto e le note erbacee degli aromi.