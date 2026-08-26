Saltimbocca allo spiedo, la versione gourmet del classico romano

I Saltimbocca allo spiedo reinterpretano in chiave contemporanea un grande classico della cucina romana. La carne di vitella viene prima rosolata e aromatizzata con burro e salvia, quindi sottoposta a una lunga cottura a bassa temperatura, che ne preserva morbidezza e succosità. Una volta raffreddata, viene tagliata a cubi e infilzata negli spiedi, per essere nuovamente scottata prima del servizio. Il piatto è completato da una salsa al vino bianco e brodo vegetale, dall’olio aromatico alle erbe fresche, dal prosciutto crudo e dalla salvia fritta.