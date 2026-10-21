Lo scampo al miele con frutto della passione e granita di mandorlaè un piatto di cucina gourmet che gioca sull’equilibrio tra dolcezza, acidità, sapidità e freschezza. Lo scampo, condito con olio, sale e pepe, viene spennellato con miele di acacia, passato al cannello e completato con una breve cottura in forno. A caratterizzare la preparazione sono la gelatina di frutto della passione, con la sua nota fruttata e acidula, il gel al sambuco e quello al mango, che aggiungono sfumature aromatiche e una componente visiva raffinata. I fiocchi di mandorla tostati e salati introducono una nota croccante, mentre la granita ottenuta dal latte di mandorla congelato e grattugiato al momento dona freschezza e delicatezza.
DOLCE E ACIDULO
Scampo al miele e granita di mandorla, il piatto gourmet gioca con le temperature
Lo scampo al miele di Marco Marras abbina la dolcezza del miele all’acidità del frutto della passione, alle note floreali del sambuco e alla freschezza della granita di mandorla, in un antipasto gourmet
Preparazione
Pulite gli scampi, eliminando carapaci e budello. Una volta puliti, adagiate gli scampi in una placca e conditeli con sale, olio, pepe e infine spennellateli con miele di acacia. Bruciate lo scampo con il cannello e poi infornatelo con le mandorle tostate per due minuti in forno a 180°C.
Gelatina di frutto della passione
Utilizzate la purea del frutto della passione, portando sul fuoco con un pentolino alla temperatura di 90° inserite l’agar-agar; distendete la purea sulle placche e lasciatela riposare in frigo. L’agar-agar agisce sulla purea permettendole di gelificare e quindi otterremo un foglio di gelatina che poi andremo coppare con un coppapasta.
Fiocchi di mandorla tostati e salati
Stendete le mandorle su di una placca e condite con sale e albume d’uovo. Fate tostare le mandorle fino ad ottenere colore e croccantezza giusti.
Gel al sambuco
Il gel di sambuco è ottenuto tramite una gelificazione a freddo di un estratto di sambuco che viene emulsionato con il crystal mais un addensante naturale, fino ad ottenere un composto omogeneo.
Latte di mandorla
Mettete il latte di mandorla per un paio d’ore e bagno con delle mandorle amare, fino al raggiungimento del sapore desiderato. Mettete il composto in congelatore.
Granita di mandorla
Utilizzate il latte di mandorla che avete prima congelato, grattugiandolo con una microplane e adagiando la granita nel piatto.
Impiattamento
Coppate la gelatina usando una coppa pasta dandogli una forma circolare. Riponetela poi al centro del piatto. Adagiate sopra lo scampo, dressate nel piatto gli spuntoni di gel di frutto della passione e sambuco. Infine, sullo scampo adagiate i germogli e i fiori. Concludete l’impiattamento con la granita di mandorla con il suo latte.
Il risultato è un antipasto di alta cucina che valorizza lo scampo attraverso contrasti di consistenze e temperature, con un impiattamento essenziale impreziosito da germogli e fiori.