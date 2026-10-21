Scampo al miele e granita di mandorla, il piatto gourmet gioca con le temperature

Lo scampo al miele con frutto della passione e granita di mandorlaè un piatto di cucina gourmet che gioca sull’equilibrio tra dolcezza, acidità, sapidità e freschezza. Lo scampo, condito con olio, sale e pepe, viene spennellato con miele di acacia, passato al cannello e completato con una breve cottura in forno. A caratterizzare la preparazione sono la gelatina di frutto della passione, con la sua nota fruttata e acidula, il gel al sambuco e quello al mango, che aggiungono sfumature aromatiche e una componente visiva raffinata. I fiocchi di mandorla tostati e salati introducono una nota croccante, mentre la granita ottenuta dal latte di mandorla congelato e grattugiato al momento dona freschezza e delicatezza.