Scarpetta-Ml, ovvero come accompagnare il pane con fantasia

Le emulsioni gourmet che vi proponiamo sono pensate per esaltare un gesto semplice ma amato da tutti: fare la scarpetta. Queste creazioni ricche di sapore trasformeranno il vostro pane in un’esperienza gastronomica unica, offrendo una varietà di sapori che spaziano dal dolce al salato, dal cremoso al croccante. Ogni emulsione è un piccolo concentrato di creatività culinaria, perfetto per accompagnare un assortimento di pane fresco, arricchendo la vostra tavola con colori e sapori sofisticati.

Preparazione Emulsione base 1 Unire l'acqua con il sale fino a dissolvere il tutto. Unire Emulsiona Mi e frullare il tutto aggiungendo a filo l'olio di lino fino a formare un'emulsione stabile. Emulsione di barbabietole e more 1 Emulsionare bene tutti gli ingredienti con l'ausilio di una frusta e dressare con un cucchiaio. Completare con la polvere di barbabietole. Emulsione al caffè e nocciole 1 Emulsionare bene tutti gli ingredienti con l'ausilio di una frusta e dressare con un cucchiaio. Completare con la polvere di caffè e le nocciole tostate. Emulsione al nero di seppia, tonno e capperi 1 Emulsionare bene tutti gli ingredienti con l'ausilio di una frusta e dressare con un cucchiaio. Completare con i fiorellini bianchi eduli. Emulsione alle acciughe, limone e aglio 1 Emulsionare bene tutti gli ingredienti con l'ausilio di una frusta e dressare con un cucchiaio. Completare con la buccia di limone e il filetto di acciughe arrotolato. Emulsione al curry e zucca 1 Emulsionare bene tutti gli ingredienti con l'ausilio di una frusta e dressare con un cucchiaio.

Emulsione ai ceci, thaina e kalamansi 1 Emulsionare bene tutti gli ingredienti con l'ausilio di una frusta e dressare con un cucchiaio. Completare con i germogli di basilico e l'olio alle erbe.

Servire queste emulsioni insieme al pane non è solo un omaggio alla tradizione, ma un invito a esplorare nuovi orizzonti di gusto. Che si tratti della dolcezza delle barbabietole e more o della profondità del nero di seppia e tonno, ogni sapore saprà sorprendere e deliziare i vostri ospiti. Queste emulsioni sono l’accompagnamento perfetto per un antipasto innovativo o per un momento di convivialità, dove ogni scarpetta diventa un’occasione per scoprire un nuovo mondo di sapori.