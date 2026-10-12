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Lunedì 12 ottobre 202610:30119.121 articoli pubblicati

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GOLOSO

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Spaghetti alla chitarra con Pecorino Romano DOP e uovo in camicia

Spaghetti alla chitarra mantecati con crema di Pecorino Romano DOP e salsiccia fresca, completati da un delicato uovo in camicia. Un primo piatto cremoso, saporito ed elegante, perfetto per ogni occasione

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 680 kcal
12 ottobre 2026 alle ore 10:30

Lo Spaghetto con uovo in camicia, Pecorino Romano DOP e salsiccia dello chef Filippo Ciavarini è un primo piatto ricco e avvolgente che unisce tradizione e tecnica in una preparazione elegante. Gli spaghetti alla chitarra vengono mantecati con una vellutata crema di Pecorino Romano DOP, ottenuta dalla fusione delicata del formaggio con panna e latte, che dona alla pasta una consistenza morbida e intensa. La salsiccia fresca, cotta dolcemente nel latte, arricchisce il piatto con note sapide e aromatiche, mentre l’uovo in camicia rappresenta il tocco finale: aprendosi sul nido di spaghetti, il tuorlo si amalgama alla crema di pecorino creando una consistenza ancora più cremosa e golosa.

Preparazione

1

Mettere a bagnomaria la panna con il Pecorino Romano DOP grattugiato fino ad ottenere una crema vellutata.

2

Versare il latte e spezzettare la salsiccia in un tegame a fiamma moderata, cuocere gli spaghetti al dente in abbondante acqua bollente salata. Nella stessa acqua, cuocere le uova in camicia.

3

Colare gli spaghetti, condire con una parte di crema di pecorino e la salsiccia sminuzzata.

4

Versare sul fondo del piatto la restante crema di Pecorino Romano DOP, adagiare il nido di spaghetti mantecati e finire con l’uovo in camicia e una spolverata di pepe colorato.

Una spolverata di pepe colorato completa il piatto, esaltandone profumi e sapori. Una ricetta che celebra ingredienti iconici della cucina italiana in una veste raffinata e contemporanea.

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Tag

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© Riproduzione riservata

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Alberto Lupini

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