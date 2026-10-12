Spaghetti alla chitarra con Pecorino Romano DOP e uovo in camicia

Lo Spaghetto con uovo in camicia, Pecorino Romano DOP e salsiccia dello chef Filippo Ciavarini è un primo piatto ricco e avvolgente che unisce tradizione e tecnica in una preparazione elegante. Gli spaghetti alla chitarra vengono mantecati con una vellutata crema di Pecorino Romano DOP, ottenuta dalla fusione delicata del formaggio con panna e latte, che dona alla pasta una consistenza morbida e intensa. La salsiccia fresca, cotta dolcemente nel latte, arricchisce il piatto con note sapide e aromatiche, mentre l’uovo in camicia rappresenta il tocco finale: aprendosi sul nido di spaghetti, il tuorlo si amalgama alla crema di pecorino creando una consistenza ancora più cremosa e golosa.