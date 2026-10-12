Lo Spaghetto con uovo in camicia, Pecorino Romano DOP e salsiccia dello chef Filippo Ciavarini è un primo piatto ricco e avvolgente che unisce tradizione e tecnica in una preparazione elegante. Gli spaghetti alla chitarra vengono mantecati con una vellutata crema di Pecorino Romano DOP, ottenuta dalla fusione delicata del formaggio con panna e latte, che dona alla pasta una consistenza morbida e intensa. La salsiccia fresca, cotta dolcemente nel latte, arricchisce il piatto con note sapide e aromatiche, mentre l’uovo in camicia rappresenta il tocco finale: aprendosi sul nido di spaghetti, il tuorlo si amalgama alla crema di pecorino creando una consistenza ancora più cremosa e golosa.
GOLOSO
Spaghetti alla chitarra con Pecorino Romano DOP e uovo in camicia
Spaghetti alla chitarra mantecati con crema di Pecorino Romano DOP e salsiccia fresca, completati da un delicato uovo in camicia. Un primo piatto cremoso, saporito ed elegante, perfetto per ogni occasione
Preparazione
Mettere a bagnomaria la panna con il Pecorino Romano DOP grattugiato fino ad ottenere una crema vellutata.
Versare il latte e spezzettare la salsiccia in un tegame a fiamma moderata, cuocere gli spaghetti al dente in abbondante acqua bollente salata. Nella stessa acqua, cuocere le uova in camicia.
Colare gli spaghetti, condire con una parte di crema di pecorino e la salsiccia sminuzzata.
Versare sul fondo del piatto la restante crema di Pecorino Romano DOP, adagiare il nido di spaghetti mantecati e finire con l’uovo in camicia e una spolverata di pepe colorato.
Una spolverata di pepe colorato completa il piatto, esaltandone profumi e sapori. Una ricetta che celebra ingredienti iconici della cucina italiana in una veste raffinata e contemporanea.