Spaghettone ai tre caviali: la ricetta con Asetra fresco, croccante e in bottarga

Lo spaghettone affumicato ai tre caviali è un piatto di cucina contemporanea che combina la cremosità del burro affumicato con le note aromatiche dell’olio alla vaniglia e la sapidità del caviale Asetra. La pasta, cotta al dente e mantecata con una base di marinata giapponese e acqua di cottura, viene completata con una tartare di scampo fresco marinato al tosazu. Il piatto si distingue per l’impiego del caviale in tre consistenze: fresco, croccante e sotto forma di bottarga di sigaro di caviale, grattugiata al momento. Il servizio al tavolo valorizza l’esperienza gastronomica e mette in risalto il contrasto tra consistenze, profumi e sfumature marine.