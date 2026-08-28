Tagliolini al ragù di mare cremoso: ricetta facile e gustosa

I Tagliolini al ragù di mare dello chef Briand Paredes, di Breccia Trattoria Moderna, valorizzano il gusto iodato delle vongole e la delicatezza dell’ombrina in un primo piatto dalla consistenza cremosa e dal profilo aromatico mediterraneo. La preparazione parte dalle vongole, aperte in padella e poi frullate con parte del loro liquido di cottura fino a ottenere una crema liscia e saporita. L’ombrina, tagliata a dadini, viene invece saltata brevemente con aglio, peperoncino e olio extravergine di oliva, così da preservarne morbidezza e succosità.