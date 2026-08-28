I Tagliolini al ragù di mare dello chef Briand Paredes, di Breccia Trattoria Moderna, valorizzano il gusto iodato delle vongole e la delicatezza dell’ombrina in un primo piatto dalla consistenza cremosa e dal profilo aromatico mediterraneo. La preparazione parte dalle vongole, aperte in padella e poi frullate con parte del loro liquido di cottura fino a ottenere una crema liscia e saporita. L’ombrina, tagliata a dadini, viene invece saltata brevemente con aglio, peperoncino e olio extravergine di oliva, così da preservarne morbidezza e succosità.
PROFUMO DI MARE
Tagliolini al ragù di mare cremoso: ricetta facile e gustosa
Tagliolini al ragù di mare con vongole e ombrina, mantecati in una cremosa salsa ottenuta dai molluschi e completati con dadolata di pesce, aglio, peperoncino, prezzemolo e olio extravergine di oliva
Preparazione
Per prima cosa lasciar spurgare le vongole in acqua fredda leggermente salata, quindi risciacquarle con cura. Cuocerle in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, coprendole fino a quando si saranno aperte.
Sgusciare le vongole una per una, filtrare con attenzione il loro liquido di cottura e conservarlo. Frullare le vongole con parte della loro acqua, fino a ottenere una crema liscia e profumata, se necessario, aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva per renderla ancora più vellutata.
Iniziare a lavorare l’ombrina privandola della pelle e delle eventuali lische, quindi tagliarla a dadini regolari. In una padella scaldare un filo d’olio con l’aglio e il peperoncino, aggiungere l’ombrina e cuocerla brevemente, mantenendola morbida e succosa.
A questo punto cuocere i tagliolini in abbondante acqua salata e scolarli al dente, conservando un po’ della loro acqua di cottura.
Trasferirli nella padella e mantecarli con la crema di vongole, aggiungendo, se necessario, poca acqua di cottura per ottenere una consistenza cremosa e ben legata.
Completare il piatto con la dadolata di ombrina all’aglio e peperoncino e con una spolverata di prezzemolo fresco tritato.
Servire i tagliolini ben caldi, disponendo sopra ogni porzione la dadolata di ombrina e terminando con un filo d’olio extravergine d’oliva e il prezzemolo tritato.
I tagliolini, scolati al dente, vengono mantecati direttamente in padella con la crema di vongole e poca acqua di cottura, creando un condimento ben legato. A completare il piatto, la dadolata di ombrina e il prezzemolo fresco, per un risultato equilibrato, profumato e ricco di sapore marino.