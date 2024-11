Timballo di riso venere, verdure e crema di peperoni grigliati

La ricetta di Bonduelle del Timballo di riso venere alla brunoise di verdure e crema di Peperoni Julienne Grigliati è un piatto elegante e colorato, perfetto per chi cerca un’alternativa leggera e ricca di sapore. La base di riso venere e riso parboiled si arricchisce con un mix di verdure croccanti e aromatiche, saltate brevemente in padella per preservarne freschezza e nutrienti.

Preparazione 1 Cuocere il riso in abbondante acqua salata e a cottura ultimata raffreddarlo velocemente.

2 In una padella antiaderente, aggiungere olio, aglio e le brunoise, spadellare per circa 5 minuti e aggiungere al riso cotto regolando di sapore con sale e pepe. 3 Per la crema di peperoni, versare in una casseruola il brodo vegetale e i Peperoni Julienne e cuocere per circa 10 minuti. 4 Frullare, setacciare e insaporire con sale e pepe.

5 Disporre il riso all’interno di 4 stampi.

6 Ultimare il piatto adagiando la crema alla base del piatto e sformare il timballo al centro del piatto.



La crema di peperoni grigliati aggiunge una nota dolce e affumicata, completando il timballo con un tocco vellutato. Un piatto bilanciato, sano e adatto a un pasto raffinato, ideale per stupire con semplicità e gusto.