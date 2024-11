Tonno, topinambur arrostito e crema al tarassaco

Per il tonno

Taglia il tonno fresco a cubi di 2,5 cm per lato e conservalo in frigorifero fino al momento del servizio.

Per il topinambur arrostito

Preriscalda il forno a legna (o un forno tradizionale a 200°C se il forno a legna non è disponibile).

Arrostisci per circa 20-25 minuti, finché saranno dorati all’esterno e teneri all’interno. Mettili da parte.

Per l'emulsione di salsa di soia e aceto ai fiori di sambuco

In una ciotola, unisci la salsa di soia e l’aceto ai fiori di sambuco.

Aggiungi lentamente l’olio di semi, sbattendo con una frusta per creare un’emulsione liscia.

Per l'olio al levistico

1

Sbollenta le foglie di levistico per pochi secondi in acqua bollente, quindi raffreddale subito in acqua e ghiaccio.