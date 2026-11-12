Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Giovedì 12 novembre 202610:30119.645 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

DOLCE E SAPIDO

Immagine ricetta

Un dolce particolare per le feste: mousse al Gorgonzola DOP con lamponi e ribes

Una mousse cremosa al Gorgonzola DOP e mascarpone, arricchita con miele, noci caramellate, lamponi e ribes. Un antipasto semplice e raffinato che combina sapidità, dolcezza e freschezza

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 490 kcal per porzione
12 novembre 2026 alle ore 10:30

La mousse al Gorgonzola DOP con croccante caramellato alle noci e frutti rossi è una preparazione semplice e raffinata, che gioca sull’equilibrio tra sapori dolci, sapidi e leggermente aciduli. Il Gorgonzola DOP, lavorato con mascarpone e miele, dà vita a una crema morbida e avvolgente, dalla consistenza vellutata. A completare il piatto intervengono le noci caramellate, che aggiungono una nota croccante e zuccherina, mentre lamponi e ribes introducono freschezza e una piacevole componente acidula.

Preparazione

1

Iniziate con la realizzazione del croccante di noci.

2

Fate sciogliere lo zucchero in una padella antiaderente, una volta raggiunto un colore ambrato, unite le noci.

3

Mescolate bene fino a ricoprire tutte le noci e poi trasferite il composto su un foglio di carta forno.

4

Una volta raffreddato tritatelo grossolanamente con un coltello.

5

In una ciotola lavorate con l’aiuto di una frusta il Gorgonzola Dop con il mascarpone e il miele fino a ottenere un composto omogeneo.

6

Trasferite il composto in un bicchiere dai bordi bassi e guarnitelo con le noci caramellate e i frutti rossi.

Servita in bicchieri monoporzione, questa mousse è ideale come antipasto o proposta per un aperitivo, anche in occasione di pranzi e cene delle feste.

Contenuto di terze parti bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità per visualizzarlo.

Approfondisci

Tutto su finger foodTutto su cucina creativa

Tag

mousse al Gorgonzolaricette gourmetfrutti rossinoci caramellateantipasti velocifinger foodabbinamenti formaggicucina creativa

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail