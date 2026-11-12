Un dolce particolare per le feste: mousse al Gorgonzola DOP con lamponi e ribes

La mousse al Gorgonzola DOP con croccante caramellato alle noci e frutti rossi è una preparazione semplice e raffinata, che gioca sull’equilibrio tra sapori dolci, sapidi e leggermente aciduli. Il Gorgonzola DOP, lavorato con mascarpone e miele, dà vita a una crema morbida e avvolgente, dalla consistenza vellutata. A completare il piatto intervengono le noci caramellate, che aggiungono una nota croccante e zuccherina, mentre lamponi e ribes introducono freschezza e una piacevole componente acidula.