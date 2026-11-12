La mousse al Gorgonzola DOP con croccante caramellato alle noci e frutti rossi è una preparazione semplice e raffinata, che gioca sull’equilibrio tra sapori dolci, sapidi e leggermente aciduli. Il Gorgonzola DOP, lavorato con mascarpone e miele, dà vita a una crema morbida e avvolgente, dalla consistenza vellutata. A completare il piatto intervengono le noci caramellate, che aggiungono una nota croccante e zuccherina, mentre lamponi e ribes introducono freschezza e una piacevole componente acidula.
DOLCE E SAPIDO
Un dolce particolare per le feste: mousse al Gorgonzola DOP con lamponi e ribes
Una mousse cremosa al Gorgonzola DOP e mascarpone, arricchita con miele, noci caramellate, lamponi e ribes. Un antipasto semplice e raffinato che combina sapidità, dolcezza e freschezza
Preparazione
Iniziate con la realizzazione del croccante di noci.
Fate sciogliere lo zucchero in una padella antiaderente, una volta raggiunto un colore ambrato, unite le noci.
Mescolate bene fino a ricoprire tutte le noci e poi trasferite il composto su un foglio di carta forno.
Una volta raffreddato tritatelo grossolanamente con un coltello.
In una ciotola lavorate con l’aiuto di una frusta il Gorgonzola Dop con il mascarpone e il miele fino a ottenere un composto omogeneo.
Trasferite il composto in un bicchiere dai bordi bassi e guarnitelo con le noci caramellate e i frutti rossi.
Servita in bicchieri monoporzione, questa mousse è ideale come antipasto o proposta per un aperitivo, anche in occasione di pranzi e cene delle feste.