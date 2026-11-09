Oltre il Gelo si distingue per un carattere aromatico articolato, nel quale le note erbacee e agrumate incontrano una componente più morbida e avvolgente. Il risultato è un cocktail pensato per una degustazione lenta, che valorizza il dialogo tra tradizione liquoristica e ricerca contemporanea.
OLTRE IL GELO
Vecchio Amaro del Capo, la ricetta del cocktail con una perla di tè Jasmine
Oltre il Gelo è il cocktail firmato da Andrea Carletto, una proposta di mixology che interpreta Vecchio Amaro del Capo Classico in chiave contemporanea. Il drink combina intensità aromatica, freschezza ed eleganza. Servito in coppa Nick & Nora, si distingue per la decorazione in isomalto con una perla di tè. La tecnica stir and strain ne valorizza limpidezza ed equilibrio
Preparazione
Versare gli ingredienti in un mixing glass con ghiaccio
Mescolare delicatamente con un bar spoon
Filtrare con uno strainer
Versare in una coppa Nick & Nora
Aggiungere per la guarnizione duespruzzi di essenza di limone e té Jasmine Dragon pearl e una cialda semitrasparente di Isomalto con al centro una perla di té Jasmine Dragon Pearl
La presentazione in coppa Nick & Nora ne sottolinea l'eleganza, mentre la decorazione semitrasparente introduce un elemento scenografico che richiama il nome del drink. Un cocktail in cui estetica e percezione aromatica si completano, senza perdere di vista l'equilibrio complessivo.