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Lunedì 9 novembre 202611:11119.593 articoli pubblicati

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OLTRE IL GELO

Immagine ricetta

Vecchio Amaro del Capo, la ricetta del cocktail con una perla di tè Jasmine

Oltre il Gelo è il cocktail firmato da Andrea Carletto, una proposta di mixology che interpreta Vecchio Amaro del Capo Classico in chiave contemporanea. Il drink combina intensità aromatica, freschezza ed eleganza. Servito in coppa Nick & Nora, si distingue per la decorazione in isomalto con una perla di tè. La tecnica stir and strain ne valorizza limpidezza ed equilibrio

Categoria: Cocktail
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 7 minuti
Calorie: 180 kcal per porzione
09 novembre 2026 alle ore 11:07

Oltre il Gelo si distingue per un carattere aromatico articolato, nel quale le note erbacee e agrumate incontrano una componente più morbida e avvolgente. Il risultato è un cocktail pensato per una degustazione lenta, che valorizza il dialogo tra tradizione liquoristica e ricerca contemporanea.

Preparazione

1

Versare gli ingredienti in un mixing glass con ghiaccio

2

Mescolare delicatamente con un bar spoon

3

Filtrare con uno strainer

4

Versare in una coppa Nick & Nora

5

Aggiungere per la guarnizione duespruzzi di essenza di limone e té Jasmine Dragon pearl e una cialda semitrasparente di Isomalto con al centro una perla di té Jasmine Dragon Pearl

La presentazione in coppa Nick & Nora ne sottolinea l'eleganza, mentre la decorazione semitrasparente introduce un elemento scenografico che richiama il nome del drink. Un cocktail in cui estetica e percezione aromatica si completano, senza perdere di vista l'equilibrio complessivo.

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Alberto Lupini

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