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Martedì 13 ottobre 202610:30119.136 articoli pubblicati

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Żurek polacco, la zuppa di segale fermentata che incontra il Gorgonzola DOP

La Zurek polacca con Gorgonzola DOP e uova è una zuppa ricca a base di segale fermentata, brodo di carne, salsiccia e pancetta, servita in una pagnotta e completata con panna acida e maggiorana.

Tipologia Cucina: Polacca
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 45 minuti
Tempo di cottura: 30 minuti
Tempo di riposo: 72 ore
Tempo totale: 73 ore e 15 minuti
Calorie: 750 kcal per porzione
13 ottobre 2026 alle ore 10:30

La Zurek con Gorgonzola DOP e uovaè una zuppa della tradizione polacca, caratterizzata dal gusto leggermente acidulo del lievito fermentato di segale e dalla ricchezza del brodo di carne. La preparazione prevede salsiccia bianca, pancetta, cipolla, aglio e maggiorana, che conferiscono al piatto un profilo aromatico intenso e avvolgente.

Preparazione

Per il lievito di segale

1

Iniziate con la realizzazione del lievito di segale che dovrà essere preparato 3 giorni prima.

2

In un bicchiere unite tutti gli ingredienti e mescolate bene. Coprite il bicchiere con un canovaccio o con del cotone poiché l’aria dovrà passare. Lasciate fermentare in frigorifero per 3 giorni.

Per la zuppa

1

Mette a scaldare il brodo. Iniziate tagliando la pancetta a listarelle e la cipolla a fette. Fateli sudare insieme in una casseruola e poi versate il brodo di carne bollente.

2

Unite anche le salsicce intere e fate cuocere per 30 minuti.Unite il lievito di segale e fatelo sciogliere e amalgamate bene. Unite la maggiorana e l’aglio schiacciato. Aggiustate di sale e pepe.

3

Spegnete, prelevate le salsicce e tagliatele a rondelle.

4

Servite nella pagnotta senza mollica guarnendo con l’uovo sodo, la panna acida, la salsiccia, il Gorgonzola Dop e la maggiorana fresca.

La zuppa viene servita all'interno di pagnotte svuotate dalla mollica e completata con uova sode, panna acida e Gorgonzola DOP, che aggiunge cremosità e una nota sapida. Una ricetta sostanziosa, ideale per valorizzare un formaggio italiano in un piatto tipico dell'Europa centrale.

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Alberto Lupini

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