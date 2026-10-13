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RICCA

Żurek polacco, la zuppa di segale fermentata che incontra il Gorgonzola DOP

La Zurek polacca con Gorgonzola DOP e uova è una zuppa ricca a base di segale fermentata, brodo di carne, salsiccia e pancetta, servita in una pagnotta e completata con panna acida e maggiorana.