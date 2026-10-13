La Zurek con Gorgonzola DOP e uovaè una zuppa della tradizione polacca, caratterizzata dal gusto leggermente acidulo del lievito fermentato di segale e dalla ricchezza del brodo di carne. La preparazione prevede salsiccia bianca, pancetta, cipolla, aglio e maggiorana, che conferiscono al piatto un profilo aromatico intenso e avvolgente.
RICCA
Żurek polacco, la zuppa di segale fermentata che incontra il Gorgonzola DOP
La Zurek polacca con Gorgonzola DOP e uova è una zuppa ricca a base di segale fermentata, brodo di carne, salsiccia e pancetta, servita in una pagnotta e completata con panna acida e maggiorana.
Preparazione
Per il lievito di segale
Iniziate con la realizzazione del lievito di segale che dovrà essere preparato 3 giorni prima.
In un bicchiere unite tutti gli ingredienti e mescolate bene. Coprite il bicchiere con un canovaccio o con del cotone poiché l’aria dovrà passare. Lasciate fermentare in frigorifero per 3 giorni.
Per la zuppa
Mette a scaldare il brodo. Iniziate tagliando la pancetta a listarelle e la cipolla a fette. Fateli sudare insieme in una casseruola e poi versate il brodo di carne bollente.
Unite anche le salsicce intere e fate cuocere per 30 minuti.Unite il lievito di segale e fatelo sciogliere e amalgamate bene. Unite la maggiorana e l’aglio schiacciato. Aggiustate di sale e pepe.
Spegnete, prelevate le salsicce e tagliatele a rondelle.
Servite nella pagnotta senza mollica guarnendo con l’uovo sodo, la panna acida, la salsiccia, il Gorgonzola Dop e la maggiorana fresca.
La zuppa viene servita all'interno di pagnotte svuotate dalla mollica e completata con uova sode, panna acida e Gorgonzola DOP, che aggiunge cremosità e una nota sapida. Una ricetta sostanziosa, ideale per valorizzare un formaggio italiano in un piatto tipico dell'Europa centrale.