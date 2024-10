Meno di 10 minuti per la colazione? Come fare quando si ha poco tempo

La colazione è frequentemente trascurata, in particolare nelle mattine caratterizzate dalla necessità di recarsi rapidamente al lavoro o a scuola. Molti individui tendono a omettere questo pasto o a consumare un semplice caffè, nonostante il fatto che 9 italiani su 10 dichiarino di fare colazione. Tuttavia, anche quando il tempo a disposizione è limitato, è possibile garantire un apporto nutrizionale adeguato, come sottolinea Daniela Lucini, responsabile di medicina dell'esercizio presso Humanitas.

Tutti i consigli per una colazione rapida ed efficace

Assicurarsi di consumare una colazione equilibrata non solo aiuta a migliorare la concentrazione e le prestazioni cognitive, ma contribuisce anche a mantenere un metabolismo sano e livelli di energia stabili durante la giornata. La mancanza di una colazione adeguata può avere un impatto negativo sul benessere generale, portando a un aumento della fame nel corso della giornata e favorendo scelte alimentari meno salutari in momenti successivi.

Pur riconoscendo l'importanza di dedicare il giusto tempo al momento della colazione, esistono modalità alternative per garantire un adeguato equilibrio nutrizionale anche durante le mattine più impegnative. Adottare abitudini pratiche e ben pianificate può rendere la colazione un momento prezioso e nutriente, anche se la fretta è inevitabile. Pianificare in anticipo e preparare alcuni elementi la sera prima può fare una grande differenza nel rendere la colazione un'abitudine sostenibile anche per chi ha poco tempo.

Cereali integrali: È consigliabile optare per cereali con un contenuto di fibra pari ad almeno il 10% e con una ridotta presenza di zuccheri aggiunti. I cereali integrali rappresentano una fonte importante di carboidrati complessi, che forniscono energia a lungo termine e aiutano a evitare picchi glicemici indesiderati. Questi possono essere consumati insieme a circa 125 ml di latte, preferibilmente parzialmente scremato, che fornisce calcio e proteine essenziali per il corpo. L'aggiunta di una o due fette di pane integrale con un sottile strato di marmellata priva di zuccheri aggiunti rappresenta un'integrazione adeguata per completare il pasto, assicurando una buona fonte di fibre, vitamine e minerali. In alternativa, i cereali possono essere abbinati a yogurt magro per una colazione ancora più saziante e ricca di nutrienti. La scelta di cereali ad alto contenuto di fibre e a basso contenuto di zuccheri è cruciale per mantenere un apporto nutrizionale bilanciato e sostenere un sistema digestivo sano.

Latte, yogurt o ricotta magra: Il consumo di ricotta magra o yogurt rappresenta una fonte significativa di proteine, contribuendo al prolungamento del senso di sazietà. Le proteine svolgono un ruolo fondamentale nel controllo dell'appetito e nel mantenimento della massa muscolare, soprattutto se consumate all'inizio della giornata. L'aggiunta di semi oleosi, come quelli di lino, può ulteriormente migliorare il valore nutrizionale complessivo, grazie al loro contenuto in acidi grassi essenziali, come gli omega-3, e in fibre. I semi di lino sono particolarmente benefici per la salute cardiovascolare e possono contribuire a ridurre l'infiammazione sistemica. Un'alternativa può essere l'aggiunta di semi di chia o semi di girasole, che offrono un mix di grassi salutari, proteine e minerali essenziali come il magnesio. Integrare yogurt, latte o ricotta con frutta fresca o secca può anche fornire ulteriori nutrienti e aumentare il contenuto di antiossidanti, fondamentali per combattere lo stress ossidativo.