È boom di integratori proteici tra gli adolescenti (soprattutto maschi)

L'uso di integratori proteici tra gli adolescenti è in crescita, con il 41% dei giovani di età compresa tra i 13 e i 17 anni che li ha consumati nell'ultimo anno. A rivelarlo è un'indagine condotta dalla Mott Children's Hospital National Poll on Children's Health, che ha messo in luce come il consumo di barrette, frullati e polveri proteiche sia sempre più diffuso, soprattutto tra i ragazzi. Tra le motivazioni principali: aumentare la massa muscolare e migliorare le prestazioni sportive.

L'uso di integratori proteici tra gli adolescenti è in costante crescita

L'ascesa del consumo di proteine tra i ragazzi

Dai dati raccolti dallo studio emerge che i ragazzi sono i principali consumatori di integratori proteici. Infatti, il 46% degli adolescenti maschi ha fatto ricorso a questi prodotti nell'ultimo anno, contro il 36% delle ragazze. Tra i vari tipi di integratori, le barrette proteiche sono le più gettonate, con il 31% dei ragazzi che ne ha fatto uso, contro il 27% delle ragazze. Seguono i frullati proteici (28% contro 19%) e le polveri proteiche (20% contro 10%).

Si osserva inoltre che una piccola percentuale di ragazzi (7%) ha seguito una dieta ad alto contenuto proteico, contro appena il 2% delle ragazze. Il fenomeno è in crescita, come dimostrato anche dalla sempre maggiore presenza di prodotti “high protein” sugli scaffali dei supermercati, con sezioni interamente dedicate a questo tipo di alimenti.

Perché si usano gli integratori?

Secondo i genitori intervistati, il principale motivo che spinge i ragazzi a consumare proteine extra è lo sviluppo della massa muscolare (56% dei ragazzi contro 18% delle ragazze). Ma anche il miglioramento delle prestazioni sportive, indicato dal 54% dei ragazzi e dal 36% delle ragazze. In media, il 46% degli adolescenti consuma integratori proteici con l'obiettivo di migliorare la propria performance fisica. Le ragazze, invece, sembrano avere motivazioni differenti: molte utilizzano gli integratori come sostitutivi del pasto (34%, contro il 18% dei ragazzi) per via dei ritmi frenetici che spesso impediscono loro di seguire una dieta equilibrata.

Muscoli e prestazioni: perché i ragazzi scelgono le proteine

Altri motivi riportati dalle adolescenti includono il mantenimento di una dieta bilanciata (26% contro 14% dei ragazzi) e il desiderio di perdere peso (11% contro il 6%). Interessante notare che il 44% dei genitori ha dichiarato di aver incoraggiato direttamente, o attraverso un altro membro della famiglia, l'uso di integratori proteici. Anche figure esterne come allenatori e preparatori (26%), coetanei (21%), i social media (10%) e i professionisti della salute (9%) giocano un ruolo nel promuovere questi prodotti tra i giovani.