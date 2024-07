La Lombardia punta su un modello alimentare "a misura di bambino"

Materie prime e buon cibo di casa nostra non solo nelle mense delle scuole secondarie (elementari, medie e superiori) ma anche nelle primarie: nidi e asili. «Prevenire fin dall'infanzia, con una sana alimentazione, per evitare altre future problematiche». È il “leit motiv” che accompagna la nascita in Lombardia del tavolo per tracciare le linee guida di un modello di alimentazione a misura di bambino da 0 a 3 anni, all'insegna del Made in Italy. A tenere a battesimo l'importante iniziativa il presidente della Regione Attilio Fontana, l'assessore al Welfare Guido Bertolaso e un nutrito gruppo di esperti, docenti universitari e nutrizionisti.

Prevenzione fin dall'infanzia per contrastare obesità, allergie e patologie croniche

Obesità infantile, serio problema in Italia

Nel nostro Paese quasi il 20 % dei bambini è in sovrappeso e il 10% è obeso: questi numeri spiegano come mai sono in aumento patologie e problematiche che, se non combattute il prima possibile, possono mettere a dura prova il sistema sanitario. «Come pediatri siamo pronti a fare la nostra parte per costruire un futuro diverso rispetto al passato, in cui il giovane pediatra interpreti la propria professione come un impegno sociale verso la salute dei piccoli - ha rivelato Gianluigi Marsiglia, Direttore della Scuola di specializzazione in Pediatria dell'Università di Pavia - e il tema dell'alimentazione è centrale. L'obiettivo deve essere quello di informare i genitori dei rischi, a breve e lungo termine, causati da un'alimentazione scorretta fin dai primi giorni di vita, soprattutto per l'emergenza di allergie quali obesità e patologie cronico-degenerative».

Al lavoro per insegnare l’alimentazione sana per i bambini

Importante quindi è fare rete fra tutti gli addetti ai lavori, dal modo istituzionale alle aziende del settore, alle società scientifiche, con l'obiettivo di condividere analisi per poi promuovere azioni concrete. «Da tempo - ha rimarcato Cimmino Caserta referente del programma Academy- dialoghiamo in modo costruttivo con le istituzioni nazionali e locali per dar vita ad un modello di filiera agroalimentare Made in Italy dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, accolti negli asili nido. Il lavoro attivato con la Regione per aggiornare le linee guida della ristorazione scolastica dei più piccoli rappresenta un best- price per tutto il Paese».

«Una sana alimentazione, perché la prevenzione è alla base di tutto. «Vogliamo offrire vere e proprie linee guida - ha ribadito Bertolaso - senza imporre niente a nessuno, ma suggerendo percorsi alimentari virtuosi. In questo modo i genitori possono conoscere, apprendere e poi approfondire qualche semplice regola che aiuta ad abbracciare corretti stili di vita. La scienza dell'alimentazione per i piccoli è fondamentale».