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sabato 04 luglio 2026  | aggiornato alle 10:59 | 120162 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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in 375 strutture

A Brescia un patto per promuovere la sana alimentazione negli agriturismi

L'intesa tra Ats Brescia e Confagricoltura coinvolgerà le 375 strutture attive sul territorio con un percorso biennale dedicato a menu equilibrati, prodotti stagionali e valorizzazione della Dieta mediterranea

di Renato Andreolassi
 
04 luglio 2026 | 07:30

A Brescia un patto per promuovere la sana alimentazione negli agriturismi

L'intesa tra Ats Brescia e Confagricoltura coinvolgerà le 375 strutture attive sul territorio con un percorso biennale dedicato a menu equilibrati, prodotti stagionali e valorizzazione della Dieta mediterranea

di Renato Andreolassi
04 luglio 2026 | 07:30
 

Un'intesa più che mai opportuna nella stagione estiva, dove spesso si pranza fuori casa alla ricerca di un buon piatto e di un po' di refrigerio. Promuovere scelte alimentari consapevoli è l'obiettivo dell'accordo sottoscritto a Moniga del Garda dall'Ats (Azienda sanitaria territoriale) e Confagricoltura Brescia nell'ambito del progetto "La salute a tavola. Una scelta consapevole". Il tutto partendo dalla valorizzazione del ruolo degli agriturismi come luoghi di accoglienza, cultura del cibo ed esperienze.

A Brescia un patto per promuovere la sana alimentazione negli agriturismi

A Brescia gli agriturismi scelgono la salute a tavola

Una corretta alimentazione per vivere in salute

«Una corretta alimentazione - ha dichiarato il direttore generale dell'Ats, Claudio Sileo - è uno strumento essenziale per il mantenimento di una buona salute: scegliere in modo consapevole ciò che mangiamo ha un impatto significativo sulla prevenzione delle principali malattie croniche quali diabete, obesità, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia ed anche alcune forme di tumore. Per noi, fare rete con Confagricoltura, con gli operatori della ristorazione e gli agriturismi contribuisce concretamente alla tutela del benessere quotidiano e alla diffusione di corrette abitudini alimentari anche fuori casa».

Il progetto punta essenzialmente ad integrare l'offerta delle 375 strutture attive nel Bresciano (di cui 250 con servizio di ristorazione, per un totale di circa 9mila posti a tavola), con preparazioni nutrizionalmente sane e bilanciate, senza rinunciare al gusto e all'identità gastronomica locale. Ats Brescia garantirà agli aderenti all'intesa, che avrà durata biennale, attività di indirizzo e sostegno metodologico, oltre a momenti di approfondimento dedicati.

Il ruolo degli agriturismi nella promozione del benessere

«Con questo protocollo - ha dichiarato Gianluigi Vimercati Castellini, vicepresidente di Confagricoltura Brescia - vogliamo accompagnare le nostre aziende in un percorso di crescita che unisce qualità agricola, cultura dell'accoglienza e attenzione alla salute dei consumatori. Offriamo prodotti locali, stagionali e legati alla tradizione. L'obiettivo è creare piatti equilibrati, buoni e coerenti con i principi di una sana alimentazione. L'agriturismo oggi è molto più di un luogo di ristorazione, è un punto di incontro tra agricoltura, turismo, educazione alimentare ed esperienze».

A Brescia un patto per promuovere la sana alimentazione negli agriturismi

Gianluigi Vimercati Castellini e Claudio Sileo

La Dieta mediterranea come modello di riferimento

La Dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, è il modello di riferimento del progetto. Frutta, verdura, cereali, legumi, olio extravergine di oliva e riduzione degli sprechi fanno parte dell'attività degli agriturismi e sono elementi che rispondono alle richieste dei consumatori di avere pasti equilibrati e sostenibili. Insomma, la buona salute parte anche e, soprattutto, da una scelta consapevole a tavola.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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