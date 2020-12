Rossi di Angera, mano artigiana per i distillati del territorio

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 16:46

moti risorgimentali del ’48 non erano ancora divampati quando, capostipite della, produceva grappa già da un anno. Oggi l’azienda è guidata dai suoi eredi diretti,con il figlio. Sono passati, ma lo spirito che anima la produzione artigianale e l’attaccamento al territorio sono quelli di sempre. Con il vantaggio di aver consolidato quasi due secoli di esperienza.Angera è un borgo in provincia di Varese che si affaccia sulle sponde meridionali del Lago Maggiore e la distilleria impiega in prevalenza. Uve di Nebbiolo, Barbera, Vespolina, Croatina, Uva rara, Bussanello, Merlot e Chardonnay coltivate sui “ronchi”, i terrazzamenti tipici che definiscono l’indicazione geografica tipica locale che prende appunto il nome di Igt Ronchi Varesini.«Con le vinacce di Angera, Taino, Barza, Capronno, Ranco, Morazzone e Golasecca viene ottenuta la, che è molto aromatica perché le vinacce provengono da uve fruttate. I vitigni sono quelli classici della Prealpi», spiegaNella distilleria i procedimenti utilizzati sono quelli tradizionali e naturali, tramandati nel tempo e, in parte, innovati. L’uso della vinaccia fresca, la distillazione con caldaiette a passaggio di vapore, concentrazioni in colonna e tagli delle teste e code manuali con controllo delle temperature sono elementi che definiscono l’identità di una produzione articolata e di nicchia. «Sono 150 mila bottiglie all’anno trae altri liquori – racconta Rossi – La parte del leone, con una quota del 70%, la fa la grappa».Il mercato di riferimento (80%) è rappresentato dall’, soprattutto Lombardia e Piemonte. «Stiamo lavorando a un– puntualizza l’amministratrice– per presidiare altre zone. La pandemia, con il mondo dell’ospitalità bloccato, da un lato ha penalizzato il fatturato, ma ci ha anche permesso di, strumento incisivo per farci conoscere su più fronti».Indubbio punto di forza di Rossi d’Angera è la presenza sul mercato con diversicon un’anima storico-artigianale, referenze che stimolano il consumatore, ma che soddisfano le esigenze dei professionisti della ristorazione e del bere miscelato. Prodotti che non si improvvisano, come nel caso del, ormai distillato di tendenza «Saranno almeno 100 anni che lo produciamo – annota– Il ginepro e le botaniche sono quelle dei nostri boschi e utilizziamo come un tempo l’». Un puro di. Non a caso è stato denominato Latitudine 45, quella di Angera.Per informazioni: www.rossidangera.it