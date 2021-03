Il turismo cola a picco. Lo salverà il piano vaccini del generale Figliuolo?

Primo Piano del 02 marzo 2021 | 15:39

Il turismo ancora fermo al palo

Figliuolo, via alla campagna vaccinale. Il turismo sorride

La protesta del turismo organizzato

L'estremo gesto di un agente di viaggio

I viaggi sono ancora fortemente condizionati

Bonus vacanze ancora sfruttabile

Ristorazione e turismo insieme, valorizzando giovani e donne

Crisi lungo tutta la filiera

Preoccupa, poi, il dilagare dei prodotti monouso nei ristoranti

ario Draghi ha scelto il generalecome nuovo commissario straordinario per l’emergenza. Una notizia che è piaciuta a molti, sia per la caratura del profilo scelto che per il fatto che abbia sostituito, volto che in tanti hanno identificato come l’anello debole del Governo Conte nella lotta alla pandemia tra poche capacità e scandali come quello della fornitura diA Figliuolo ora il compito primo e più arduo: progettare una strategia d’attacco per unache sia estesa, mirata e tempestiva, tutto ciò che fino ad ora è mancato all’(persino il Marocco ha fatto meglio di noi). Tra quelli che più di tutti hanno esultato per Figliuolo c’è senza dubbio il mondo delche si aggrappa con tutte le forze e speranze proprio alla campagna vaccinale per sperare di vivere un’estate di maggioririspetto a quella 2020.Il presidente di Federalberghi,, ha invocato ancora una volta il sostegno del Governo affinchè la campagna vaccinale consideri tra lele dosi per gli operatori turistici. Un appello che arriva un po' da tutta Europa con l'Ue sempre più aperta alla possibilità di studiare un protocollo unico per il rilascio; la Grecia ha già reso Covid-free una delle sue isole, Kastellorizo e l'auspicio è che anche l'Italia possa seguirla a ruota. Il test più papabile sembra che lo si possa fare sullache, in zona bianca , parte più avvantaggiata di tutti; rendere una delle mete più ambite sicura sarebbe un gran bel colpo per tutto il Paese.La situazione del turismo, come ormai è arcinoto, resta comunque drammatica ad ora. Tra i problemi vari preoccupa soprattutto la mancanza di idee e di progettualità. Ne sono stati una prova gli Stati generali del turismo che questa mattina si sono svolti in streaming da Sorrento. Il ministro Garavaglia ha promesso un tavolo di confronto, l'ennesimo. Al di là di quello, tanto troppo fumo.Anche il 2021 intanto - in modo prevedibile ma comunque non meno allarmante - si profila all'orizzonte a tinte fosche, almeno secondo i dati disul primo mese dell'anno, in attesa dei dati ufficiali dell'su base regionale:parte infatti con 14,4 milioni di pernottamenti e 4,8 milioni di turisti in meno con una variazione negativa pari all'80% rispetto allo stesso mese del 2020.Già nel 2020 il Covid ha mandato in fumo 232 milioni di(-53,1% sul 2019) e 67 milioni di arrivi (-51,3%). In picchiata la spesa turistica con un crollo di 20 miliardi il cui 73% è concentrato in, Toscana,, Lazio, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige.Analizzando, in particolare, il quadro per singolo sistemaregionale emerge che nel 2020 il Veneto avrebbe ridotto gli arrivi di 12,2 milioni (-60,4% rispetto al 2019) e le presenze di 44,5 milioni (-62,4% rispetto al 2019). A seguire, in valore assoluto, Lombardia con una contrazione pari a 9,5 milioni di arrivi (-54,2%) e 22,4 milioni di presenze (-55,4%), Toscana con una riduzione pari a 8,3 milioni di arrivi (-58,0%) e 28,7 milioni di presenze (-59,8%), Lazio con una riduzione pari a 6,6 milioni di arrivi (-51,7%) e 19,9 milioni di presenze (-51,0%) e l'Emilia-Romagna con una riduzione pari a 6,1 milioni di arrivi (-52,9%) e 23 milioni di presenze (-57,1%).«Se si vuole fronteggiare efficacemente l'emergenza sanitaria - dice il presidente di Demoskopika,- la politica deve avere il coraggio di fare scelte precise. C'è un problema prioritario di governance da cui consegue anche la misura dell'efficacia dei fondi messi a disposizione per la ripresa del sistema turistico». E aggiunge: «È ora di riavviare il processo partecipativo per redigere un nuovo Piano strategico nazionale 2022-2027 e dotare il turismo di riforme strutturali».A creare scalpore in questi giorni è stato il gesto estremo dell’agente di viaggio, della Kublai Viaggi di Carmignano. Secondo i più dietro al gesto estremo con cui Cecchi si è tolto la vita ci sarebbero le difficoltà economiche in cui versa il settore. Il presidente di Fiavet nazionale, con una breve nota ha voluto rendere omaggio all’agente scomparso«Esprimo il più profondo cordoglio per il suicidio del collega Stefano Cecchi di. Un primo segnale di esasperazione di un mondo, il nostro, che non ce la fa più. Da agosto dello scorso anno non abbiamo avuto più sostegno e nella situazione contingente diventa sempre più difficile andare avanti. Mi auguro che il ministro del, possa al più presto venirci incontro e arginare la situazione drammatica affinché episodi così estremi non si ripetano. È un primo segnale gravissimo. Sono vicina alla famiglia e alla socia che con Stefano ogni mattina ha alzato la serranda sperando che qualcosa cambiasse, ma così non è stato. Questo impone una riflessione importante per le Istituzioni e definisce il livello di urgenza in cui ci troviamo».Un’urgenza che AIDiT Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Asto Confindustria Viaggi, Fiavet e Fto hanno sottoposto proprio al nuovo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia in undedicato alla crisi profonda del turismo organizzato.Le associazioni hanno presentato il quadro del, il più colpito del turismo italiano, che dall’inizio della pandemia ha registrato un calo disuperiore al 90%, rimanendo in uno stato di “lockdown de facto” da oltre un anno. Le perdite registrate nel solo 2020 ammontano a circaTra le priorità più urgenti i presidenti delle associazioni hanno invocato di sbloccare subito i pagamenti delle risorse già approvate e stanziate. Per non dilatare ulteriormente le tempistiche, che risulterebbero incompatibili con la stessadelle imprese, è indispensabile che venga assicurata la continuità amministrativa nel passaggio di competenze al nuovo Ministero. Ad oggi il 40% delle imprese non ha ancora ottenuto ilintegrale dei primi ristori previsti dal decreto MiBACT del 12 agosto 2020 ed è ancora pendente l’invio della richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea per recepire l’innalzamento della soglia del Temporary Framework e per i pagamenti deiSi è espressa la necessità di affrontare, neldi prossima emanazione e nei successivi decreti, il tema della copertura delle perdite subite da agosto 2020 in poi (fabbisogno stimato in almeno 650 milioni di euro) e l’importanza di definire criteri più equi che tengano conto delle imprese turistiche escluse dai, tra cui quelle di nuova apertura, e del mix di fatturato intermediazione/organizzazione.È stata richiesta l’estensione della durata delle, delle sospensioni contributive e degli ammortizzatori sociali per le imprese del settore, oltre alla decontribuzione per tutte le aziende che decidano di far rientrare i dipendenti dalla cassa integrazione fino a dicembre 2021.Oltre al tema dei sostegni in favore del comparto, si è ribadita l’esigenza di favorire ed agevolare la ripartenza deiin sicurezza, al fine di consentire alle imprese di “salvarsi da sole”. A tal proposito è stato evidenziato il “vuoto normativo” che oggi consente di recarsi in alcuni, prevalentemente dell’area Schengen, ma allo stesso tempo, non considera il viaggio un “giustificato motivo” per spostarsi dal proprio comune o dalla propria regione verso l’di partenza in caso di limitazioni agli spostamenti derivanti dai colori assegnati alle Regioni.È stato ribadito che questiriguarderebbero persone in possesso di un certificato di negatività al Covid e che lo spostamento sarebbe limitato al tragitto dalla propriaall’aeroporto. La richiesta fatta dalle Associazioni è che il possesso di un comprovato titolo di viaggio costituisca un “giustificato motivo” per effettuare lo. Si è poi sottolineata l’esigenza di allineare con l’UE i corridoi aperti e proprio su questo punto il Ministro ha riferito di aver partecipato ad una riunione con gli altri ministri del turismoper la definizione di protocolli condivisi per una riapertura coordinata del traffico internazionale, in particolare in areaÈ stata particolarmente apprezzata la proposta presentata dalle associazioni di riconoscere un tax credit per incentivare i viaggiatori a riutilizzare iin loro possesso prenotando un altro, anziché chiederne ilProprio sulè utile ricordare che chi non lo ha utilizzato nell’arco nel 2020 potrà farlo per tutto l’arco del 2021, in seguito alla definitiva approvazione e conversione in legge, con modificazioni, del. Di certo una buona notizia per tutti coloro che, pur avendo inoltrato la richiesta, non sono riusciti ad usufruirne nel corso dello scorso anno.È importante però evidenziare che la proroga è riferita esclusivamente alla scadenza per l’utilizzo del voucher. Non vi sono infatti cambiamenti rispetto al termino ultimo di presentazione della domanda per richiedere il, scadenza prevista per il 30 dicembre 2020 che ad oggi non ha subito alcuna modifica o proroga. Interessanti i “numeri” del Bonus Vacanze resi noti dall’app IO.Sul bonus si erano scatenate diversetra gli addetti ai lavori e a livello politica tra chi li riteneva inutili e chi non li riteneva legittimi. Ad ogni modo ne sono stati generati 1.885.802 (numero di codici sconto generati attraverso l’app) dei quali 760.953 utilizzati (numero di Bonus Vacanze già spesi presso le strutture ricettive). Ancora più del 50% dei voucher generati è dunque ancora utilizzabile nel corso del 2021. Molte strutture ricettive continueranno ad aderire a questa iniziativa anche nell’arco del 2021 e tra queste molti campeggi esituati in tutta la penisola.Intanto però si continua a lavorare anche su progetti e soluzioni che siano realizzabili sul lungo periodo e che non rappresentino solo una pezza temporanea per uscire da questa tempesta. Soluzioni che non si possono che trovare anche nell’unione tra turismo e ristorazione. Per questo - ha spiegato il vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio,nel corso dell’audizione odierna davanti alle commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione europea del Senato - è indispensabile che il Recovery Plan cui sta lavorando in questi giorni il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, punti con coraggio sulla valorizzazione dei pubblici esercizi. In particolare su tre aspetti: giovani, donne e digitalizzazione.«Negli ultimi 10 anni – sottolinea Musacci – il settore deiha fatto registrare i tassi di crescita occupazionale più alti, soprattutto nelle aree del Paese maggiormente in difficoltà. Oggi la metà dei ristoranti è gestito da imprenditrici donne, e il 20% circa dei giovani che decide di mettersi in proprio, soprattutto in Calabria e Campania, sceglie di puntare su un locale. Abbiamo il dovere di investire su questi giovani, fornendo loro le competenze manageriali da affiancare a quelle professionali già presenti tra gli addetti del settore, per sviluppare un’offerta di qualità così alta da far tornare i turisti nelle nostre. Non dimentichiamoci che la cucina è il secondo fattore di scelta dell’Italia come destinazione turistica da parte degli stranieri ed è il primo motivo per il qu ale poi vi ritornano. Uno strumento di soft power con ricadute economiche tutt’altro che immateriali, dato che glispendono oltre 8 miliardi di euro in servizi di ristorazione e gli italiani altri 12 miliardi l’anno”.«È altresì necessario – aggiunge il vicepresidente – dare impulso alladei pubblici esercizi, sostenendo la patrimonializzazione delle imprese che ora sono troppo esposte con banche e fornitori. Così come è necessario incentivare la transizione digitale dei servizi legati alla ristorazione e la riqualificazione energetica dei locali. Non si tratta solo dima di veri e propri presidi territoriali, indispensabili a rendere vivibili le nostre città».Infine non bisogna dimenticare che quando si parla di turismo e di ristorazione bisogna considerare tutta lache porta fino all'albergo o al ristorante. Lungo la filiera tanti sono i comparti che risentono della. Ad esempio numeri dell'sull’attività delleoperanti nel mercato alberghiero e della ristorazione nel mese di gennaio 2021 continuano a registrare un andamento: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l’attività di noleggio e sanificazione della biancheria e dei tessili ha rilevatoper le strutture alberghiere e – 88% per quelle della ristorazione.Entrando nello specifico delledell’Osservatorio di Assosistema Confindustria, il servizio delle lavanderie industriali a gennaio ha portato ad una riduzione dell’attività per il settore alberghiero e della ristorazione, rispetto allo stesso periodo del 2020, peggiorativa rispetto all’andamento nazionale ovvero rispettivamente pari a:- 92% e – 88%,– 90% e - 95%,entrambi – 95%,– 90% e - 88%,– 98% e -90%.«Oltre alle restrizioni degli ultimi, allo sviluppo delle varianti del Covid-19 e al blocco della stagioneche hanno prontamente prodotto i loro effetti negativi - commenta il presidente- le aperture e chiusure a singhiozzo dei ristoranti hanno contribuito alla difficoltà di pianificare l’attività che ha avuto ovvie ripercussioni su tutti gli operatori della filiera, incluse le lavanderie industriali e i loro. A fronte di questa situazione negativa, i ristori hanno rappresentato solo il 5% di quanto il nostro settore aveva bisogno, ovvero 158 milioni di euro».Tendenza più preoccupante in questo periodo in cui la garanzia di sicurezza igienica dovrebbe essere al primo posto per tutti, operatori ee laambientale uno dei principali obiettivi della nostra società. «Le Lavanderie Industriali utilizzano da sempre processi virtuosi e certificati per ladel tovagliato delle strutture della ristorazione, per la maggiore tranquillità dei clienti e garantendo, al contempo, proprio tramite il, un basso impatto ambientale, in termini di riduzione dei rifiuti e relativo costo di smaltimento», conclude Paoletti.