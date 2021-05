L'estate si avvicina, restano i limiti su coprifuoco e green pass

Pubblicato il 05 maggio 2021 | 13:19

Coprifuoco e green pass, gli ultimi ostacoli alla ripresa dell'ospitalità



Coprifuoco alle 23, le Regioni rilanciano la proposta



Green pass per gli spostamenti, l'Italia intanto fa da sola



Roberto Burioni (virologo): «Tampone per avere il pass? Un pericolo»

aver concluso il percorso vaccinale;

aver contratto ed essere guariti dalla malattia;

essere in possesso dell'esito negativo di un tampone molecolare effettuato non oltre 48 ore prima del viaggio.





Privacy assicurata dal Qr code

i torna sempre lì:(attualmente in vigore dalle 22)sul territorio agevolati dal certificato verde (green pass) nazionale e comunitario. Temi su cui la politica sembra, forse, vicina a una quadra.Attraverso il proprio profilo Twitter,, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regionio così da permettere di poter lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza. Penso a palestre, settore wedding», ha scritto Fedriga.Come ribadito dal Governo,ma contano soprattutto i dati dei monitoraggi settimanali: «Abbiamo capito cheQuindi dobbiamo fidarci del rapporto che c’è tra questi risultati e la possibilità di andare avanti nelle riaperture», ha affermato ad AgoràLa proposta è quella già presentata al Governo nelle linee guida per la ripartenza elaborate dalle Regioni. L'obiettivo è quello diche favorisca la ripresa di alcune attività attualmente penalizzate: «Stiamo riaprendo, con l'obiettivo di far ripartire il turismo e l'economia. Dobbiamo sostenere il settore turistico, commercianti, ristoratori. Dobbiamo fare impresa e creare lavoro., ma non abbassiamo la guardia», ha affermato il ministro degli Esteri,impegnato al G7 di Londra dove ribadirà che l'Italia sta lavorando «per accogliere turisti stranieri in totale sicurezza. Siamo pronti a dargli il benvenuto nelle nostre incantevoli regioni». Sopratutto in vista della stagione estiva in cui si cerca di trarre il massimo dalla leva del turismo; che anche quest'anno si preannuncia a tinte sostanzialmente tricolori viste le numerose incertezze sugli spostamenti.Sul. Sia quello europeo che quello nazionale:che sarà un importante strumento per riprendere la circolazione e il turismo in sicurezza», ha affermato il ministro della Salute,durante un meeting con i rappresentati delle isole minori (su cui insiste una campagna di immunizzazione che ha già reso Procida località covid-free). Parallelamente, dal 15 maggio il ministro della Salute non rinnoverà l'ordinanza che impone la quarantena obbligatoria di 5 giorni per chi arriva in Italia da un Paese europeo.Parole che suonano quasi di riconciliazione dopo«Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo.». Da metà maggio, quindi, in Italia entrerà in vigore il pass verde nazionale che consentirà di spostarsi in sicurezza lungo la Penisola sia agli italiani che ai turisti provenienti dall'estero. Lo stesso strumento diventerà operativo al 100% in tutta l'Unione europea invece a metà giugno.Eppure, sulla realizzazione effettiva del certificato eA partire da quella relativa ai tamponi negativi effettuati nelle ore precedenti alla partenza: «Dal punto di vista medico, gli unici che potrebbero muoversi con maggiore libertà sono i vaccinati e i guariti. Il resto è una sciocchezza», ha affermato il virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,. Una posizione che, se legata all'andamento della campagna vaccinale, rischierebbe di "squalificare" i più giovani.Attualmente, infatti,nazionale sono i seguenti:Di questo passo, il rischio è che la misura per facilitare gli spostamenti sia sostanzialmente vuota e poco utile . E pure dannosa per la privacy. Tema, ques'ultimo, su cui è intervenuto anche, sottosegretario con delega agli Affari europei:che ci serve, dove gli Stati manterranno i dati, dove l’Europa farà un sistema di interrogabilità dei Qr, e lo dico perchéNoi lavoriamo con il Garante della privacy proprio per garantire sicurezza. Il Qr, che sarà scaricabile sul telefonino, conterrà i dati dei vaccini, dei tamponi o dell’immunizzazione, e permetterà di viaggiare con tranquillità».