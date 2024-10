I Migliori Rosati del Mediterraneo: dominano Marisa Cuomo e Giuseppe Apicella

Si sono conclusi a Frascati, durante la Fiera dei Sapori d’Italia, i lavori dell’8° Concorso Miglior Rosato del Mediterraneo, ideato e diretto dal giornalista sommelier Tommaso Caporale. Questo prestigioso concorso, che premia le eccellenze tra i rosati del Mediterraneo, ha avuto inizio in Abruzzo a maggio e ha fatto tappa in varie regioni italiane prima di giungere alla fase finale nel Lazio. A vincere un Costa d'Amalfi Doc di Marisa Cuomo e uno di Giuseppe Apicella

I Costa di Amalfi vincitori al Concotso Miglior Rosato del Mediterraneo

Miglior Rosato del Mediterraneo, l’edizione 2024

L’edizione 2024 ha preso il via a Città Sant'Angelo (Pe), con una selezione dedicata ai rosati dell'area Adriatica. Successivamente, la giuria si è spostata in Calabria, toccando Altomonte (Cs) per la seconda selezione Pollino-Jonio, e Bisignano (Cs), dove sono state valutate le migliori bollicine. Il concorso ha infine raggiunto Frascati, dove sono state giudicate le migliori etichette provenienti dall'area Tirrenica. La presentazione ufficiale si è svolta presso Villa Cavalletti a Grottaferrata, storica dimora sede dell'Istituto Professionale “Maffeo Pantaleoni”, in collaborazione con gli studenti dell'istituto. Una giuria composta da esperti del settore ha poi valutato i rosati, portando a una selezione di altissimo livello.

Miglior Rosato del Mediterraneo, i vincitori

Il primo posto è stato assegnato ex aequo a due etichette provenienti dalla Costa d'Amalfi:

Costa d’Amalfi Doc di Marisa Cuomo (Furore, Sa), prodotto con uve Piedirosso e Aglianico coltivate nei territori di Cetara e Raito (Vietri sul Mare).

(Furore, Sa), prodotto con uve Piedirosso e Aglianico coltivate nei territori di Cetara e Raito (Vietri sul Mare). Costa d’Amalfi Doc di Giuseppe Apicella (Tramonti, Sa), da uve Piedirosso e Sciascinoso.

Queste due eccellenze campane si distinguono per l'equilibrio tra freschezza e complessità, rappresentando appieno il territorio della Costiera Amalfitana.

I vini che hanno completato il podio al Concorso Miglior Rosato del Mediterraneo

A seguire, sul podio troviamo due rosati di origine calabrese. Il

Rosaspina Calabria Igp spadaforedelle Cantine Spadafora 1915 di Mangone (Cs), ottenuto da uve Greco Nero, che ha conquistato il palato dei giudici con la sua eleganza e il carattere deciso.

(Cs), ottenuto da uve Greco Nero, che ha conquistato il palato dei giudici con la sua eleganza e il carattere deciso. Gida Savuto Doc di Antiche Vigne a Rogliano (Cs), prodotto con un blend di Magliocco Dolce e Greco Nero, un rosato di grande personalità e struttura.

Miglior Rosato del Mediterraneo, le menzioni speciali

Sono state attribuite menzioni speciali per alcune particolari caratteristiche organolettiche. Il Neostos Calabria Igp di Spiriti Ebbri (Celico, Cs) ha ricevuto un riconoscimento per la sua complessità gusto-olfattiva e la struttura. Prodotto con un sapiente mix di uve Greco Nero, Guarnaccia Nera, Magliocco e Merlot vinificate separatamente, si è distinto per la profondità e la ricchezza dei suoi aromi. Infine, il Premio Maglia Rosa per il miglior colore è stato assegnato al Vetere Paestum Igp di San Salvatore 1988 (Stio, Ss), un rosato prodotto con uve Aglianico in purezza, che ha colpito per il suo vivace colore rosato e la freschezza vibrante.

Miglior Rosato del Mediterraneo, un concorso in crescita

Con l’ottava edizione, il Concorso Miglior Rosato del Mediterraneo si conferma un appuntamento imprescindibile per valorizzare le migliori etichette di rosati italiani, mettendo in luce non solo la qualità delle uve, ma anche l'impegno e la passione dei produttori locali. L'evento ha offerto un'occasione unica per celebrare la varietà e la ricchezza dei rosati del Mediterraneo, un settore in crescita costante che conquista sempre più consensi tra appassionati e professionisti del vino.