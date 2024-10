Brunello di Montalcino, inaugurato un nuovo modello di valutazione delle annate

Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino ha introdotto un nuovo modello di valutazione delle annate che segna un'importante evoluzione per il settore. A partire da quest’anno, infatti, l’annata presentata a Benvenuto Brunello non sarà più quella della vendemmia appena conclusa, ma quella che entrerà in commercio il prossimo gennaio, ovvero il Brunello 2020. Questa decisione, che caratterizza la 33ª edizione della manifestazione dal 14 al 18 novembre, riflette un cambiamento strategico per valorizzare meglio le peculiarità stilistiche del vino.

Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino ha introdotto un nuovo modello di valutazione delle annate

Consorzio Brunello di Montalcino, una nuova valutazione

L’innovazione principale è l’adozione di un progetto di valutazione strutturato in più fasi, che coinvolge climatologi, specialisti territoriali e un panel internazionale di otto Master of Wine (MW). Questa metodologia tiene conto non solo dei dati meteorologici e delle caratteristiche vegeto-produttive della varietà Sangiovese, ma anche delle percezioni sensoriali dei degustatori, con l'obiettivo di tracciare un quadro completo e accurato dell’annata.

L’innovazione principale è l’adozione di un progetto di valutazione strutturato in più fasi

«Abbiamo abbandonato nel 2021 il sistema di valutazione basato sulle stelle e necessitavamo di un nuovo paradigma analitico, più fondato su dati oggettivi e meno autoreferenziale», spiega Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio. «Per la prima volta, affidiamo la lettura delle caratteristiche del nostro vino anche a un team esterno di esperti, che potrà variare a ogni edizione».

Consorzio Brunello di Montalcino, un nuovo approccio

A tal proposito, il Consorzio ha coinvolto i MW italiani Gabriele Gorelli e Andrea Lonardi, insieme alla società Copernico, specializzata in high tech farming, per sviluppare il modello di valutazione. «Questo metodo rappresenta uno strumento utile per tracciare in modo contemporaneo l'elevata qualità del Brunello e il continuo rinnovamento stilistico della denominazione, tenendo conto delle sfide legate al cambiamento climatico», hanno commentato Gorelli e Lonardi.

I risultati dell’analisi verranno svelati durante Benvenuto Brunello

Il primo panel di degustazione alla cieca dei campioni di Brunello 2020, pronti per entrare in commercio a gennaio, si è tenuta il 15 ottobre. Il gruppo di esperti coinvolgerà i MW Madeleine Stenwreth (Svezia), Justin Knock (UK), Michelle Cherutti-Kowal (UK), Tracey Dobbin (Francia), Frank Roeder (Germania) e Philip Goodband (USA), insieme al comitato di presidenza del Consorzio. I risultati dell’analisi verranno svelati durante Benvenuto Brunello, sabato 16 novembre, presso il Teatro degli Astrusi, in concomitanza con il talk “Quale futuro per i Consorzi del vino”. Questo nuovo approccio non solo permetterà di delineare meglio le caratteristiche distintive di ogni annata, ma rappresenterà anche uno strumento utile per i produttori di Montalcino per presentarsi sul mercato con una solida base di valutazione che tenga conto dei cambiamenti climatici e delle evoluzioni del gusto dei consumatori.