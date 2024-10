Degustazione verticale di Riesling Renano: Roeno presenta sei annate

Ho confessato più volte ai miei 25 lettori di manzoniana memoria quali sono, bollicine a parte, i miei vini del cuore: il Riesling e il Pinot Nero. Ecco la motivazione che mi ha spinto ad accettare l'invito della Cantina Roeno di Brentino Belluno (Vr) ed in particolare di Cristina Fugatti, responsabile commerciale dell'azienda, che giovedì 17 ottobre, al "Lido Palace" di Riva del Garda (Tn) presenterà una verticale di diverse annate della Collezione di Famiglia di Riesling renano. Un vino che, grazie al talento e alla determinazione di Giuseppe Fugatti, ha trovato alle pendici del Monte Baldo la sua identità.

A Riva del Garda si terrà una verticale di diverse annate della Collezione di Famiglia di Riesling renano

Roeno, un viaggio affascinante per scoprire la longevità del Riesling

Sei saranno le annate di Rieling renano in degustazione. Sarà un viaggio affascinante per scoprire, annata dopo annata, la longevità di queso straordinario vitigno. Si partirà dal millesimo più giovane, il 2019, per risalire alle annate più datate: il 2018, il 2017, il 2016, il 2015 e per finire in gloria con l'annata 2013. E chissà se al termine della degustazione verticale guidata da Cristina Fugatti, responsabile commerciale dell'azienda, assieme all’enologo Mirko Maccani e alla brand manager Martina Centa, l'azienda Roeno riserverà ai degustatori intervenuti un'ultima sorpresa: l'assaggio della prima storica annata, il 2010, gelosamente custodita nel "sancta sanctorum" della cantina.

La famiglia Fugatti

Il Riesling renano è, assieme all'Enantio, il vino simbolo dell'azienda agricola Roeno di Brentino Belluno. Un vino che rappresenta la dedizione, lo spirito di ricerca e la passione della famiglia Fugatti che da tre generazioni si dedica alla viticoltura in quel tratto della Valdadige ribattezzato Terra dei Forti. Un vino nato con l'obiettivo di elevare al massimo livello il valore e l'unicità di questo straordinario vitigno prodotto in numero limitato di bottiglie: 3.500.

Riesling, un vitigno dalle straordinarie potenzialità espressive

La famiglia Fugatti, da sempre innamorata di questo vitigno unico e irripetibile, in occasione delle tante vendemmie, climaticamente differenti, ha sperimentato e vinificato nel corso degli anni piccole partite di uva provenienti dalle parcelle più vocate, con l’obiettivo di conoscerne meglio le potenzialità espressive e capirne l’evoluzione dopo un affinamento prolungato. I risultati di questa lunga sperimentazione hanno portato alla nascita, con il millesimo 2010, di un Riesling particolare, concepito per elevare l'eccellenza e l’unicità di questo straordinario vitigno.

Roeno, vigneti incastonati tra il Monte Baldo e l'Altopiano della Lessinia

Roeno (acronimo delle iniziali del fondatore dell'azienda, Rolando Fugatti, con l'aggiunta del termine greco enos, il vino) da tre generazioni si dedica alla viticoltura in quel tratto della Valdadige ribattezzata Terra dei Forti. I vigneti sono incastonati tra il Monte Baldo e l'Altopiano della Lessinia, zona di frontiera (Mama d'Avio-Brentino Belluno) baciata da condizioni pedoclimatiche ideali per la produzione di vini di qualià. Vini identitari che raccontano i valori dell'azienda: l'amore per la terra, l'accoglienza e il rispetto della natura.

Roeno da tre generazioni si dedica alla viticoltura in quel tratto della Valdadige ribattezzata Terra dei Forti

Il Riesling Renano e l'Enantio sono i fiori all'occhiello dell'azienda vitivinicola veronese. Roeno affronta la sfida del mercato con un approccio capace di coniugare le tradizioni del passato con la ricerca di metodi innovativi, il tutto con l'intento (riuscito) di creare vini di carattere, che evolvono di annata in annata. In alto i calici. Prosit.

Azienda Agricola Roeno

Via Mama 5 - 37020 Brentino Belluno (Vr)

Tel 045 723 01 10