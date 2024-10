Wine Star Awards: la Franciacorta è la regione del vino 2024

La Franciacorta ha ricevuto il titolo di International Wine Region of the Year 2024 (quindi Stati Uniti esclusi) ai Wine Star Awards, uno dei più importanti riconoscimenti del settore, assegnato dalla rivista Wine Enthusiast. Un premio che sottolinea la qualità del vino prodotto in quest'area della Lombardia e il posizionamento di Franciacorta come riferimento internazionale per gli spumanti italiani.

La Franciacorta ha ricevuto il titolo di International Wine Region of the Year 2024

Wine Star Awards, il successo della Franciacorta

Il 2024 segna il 25º anniversario dei Wine Star Awards, premi che riconoscono ogni anno le eccellenze mondiali che si distinguono per innovazione e contributo nel settore enologico. La cerimonia di premiazione si terrà a San Francisco il 27 gennaio 2025 all Westin St. Francis durante il Black Tie Gala, e la Franciacorta sarà celebrata come protagonista della scena vinicola globale.

Il riconoscimento, che verrà documentato sulle pagine di Wine Enthusiast

Il riconoscimento, che verrà documentato sulle pagine di Wine Enthusiast, rappresenta un importante traguardo per la regione e riflette gli sforzi del Consorzio Franciacorta e delle cantine associate nella promozione e tutela del territorio e del suo prodotto di punta. La strategia di posizionamento del brand, curata con attenzione e dedizione, ha permesso a Franciacorta di raggiungere un livello di visibilità internazionale, in particolare nel mercato statunitense, grazie anche a partnership come quella recente con la Guida Michelin Usa.

Franciacorta, qualità e sostenibilità come obiettivi

«Pur consapevoli del percorso ancora lungo, il riconoscimento ci stimola a continuare a operare nel rispetto del nostro territorio», ha affermato Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta. La missione condivisa dalle cantine è quella di consolidare la reputazione di Franciacorta come leader nella produzione di spumanti di alta qualità, in armonia con l'ambiente e le migliori pratiche sostenibili.

Con questo successo Franciacorta rafforza il proprio brand

Con il riconoscimento di Wine Region of the Year 2024, Franciacorta raggiunge un traguardo importante che rafforza il brand sia in Italia che all'estero. Il premio, infatti, rappresenta una leva strategica per conquistare nuove quote di mercato, confermando Franciacorta ambasciatore dell'eccellenza enologica italiana nel mondo.