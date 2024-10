Cachaça Blu: il distillato brasiliano arriva in Italia con il tour di Márcio Silva

Prodotta nella regione brasiliana di Minas Gerais, nota per il clima favorevole alla coltivazione della canna da zucchero per via della combinazione di clima caldo e umido con stagioni ben definite tra piogge e siccità, Blu è una cachaça distillata con un metodo attento alla sostenibilità proposta in tre referenze: Pura, Carvalho e Amburana.

Cachaça Blu, che cosa è e come nasce

Come il rum si fa con la canna da zucchero, ma la cachaça si differenzia per l’impiego della garapa, il succo fresco estratto dalla canna da zucchero, invece della melassa. Risultato? Rispetto al rum, la cachaça ha un profilo aromatico più fresco, con note vegetali. Distillato brasiliano per eccellenza, con oltre 3.000 marchi registrati e una varietà di distillerie, molte delle quali artigianali, è nata intorno al 1640. La sua produzione dal 2001 è regolamentata e riconosciuta come indicazione geografica. E se il cocktail più famoso nel mondo a base di cachaça è la Caipirinha, presente nella lista IbA , il più bevuto in Brasile è il Rabo de Galo. Te ne parleremo prossimamente.

«Ogni singola fase produttiva è completamente artigianale, dalla raccolta della canna da zucchero all’imbottigliamento. Tutti i processi sono svolti manualmente», sottolinea la proprietaria del brand, Malu Timoni brasiliana che oggi vive tra Firenze e Milano. «Cachaça Blu risponde a un modello di produzione nel nome dello zero waste. Così, per esempio, i residui della canna da zucchero sono riciclati come compost e sfruttiamo l’energia solare», aggiunge. Al momento della raccolta, la canna viene tagliata a mano e nel giro di 24 ore si svolge il lento processo di macinatura. Il succo viene poi filtrato per eliminare ogni impurità e portato a fermentazione spontanea con lieviti naturali. Infine, il succo fermentato è sottoposto a una lenta e controllata distillazione in alambicchi di rame (copper pot stills, distillazione discontinua). Il costo? Tra i 33 e i 40 euro circa (Iva esclusa).

Cachaça Blu, le tre referenze

Cachaça Blu Pura : affinata in serbatoi di acciaio inox, ha note floreali e un gusto fresco. Molto versatile in miscelazione, è ideale per preparare drink brasiliani classici come i due cocktail Iba Cairinha e Rabo de galo, ma anche per creare varianti di classici come Daiquiri, Southside e Bloody Mary. A tavola, è meravigliosa con formaggi freschi e ceviche.

: affinata in serbatoi di acciaio inox, ha note floreali e un gusto fresco. Molto versatile in miscelazione, è ideale per preparare drink brasiliani classici come i due cocktail Iba Cairinha e Rabo de galo, ma anche per creare varianti di classici come Daiquiri, Southside e Bloody Mary. A tavola, è meravigliosa con formaggi freschi e ceviche. Carvalho : invecchiata in botti di rovere da 200 litri presenta sentori di vaniglia, caramello e cocco, con un sottofondo speziato di anice. Ha un aroma morbido e complesso. Come ingrediente nei cocktail si abbina molto bene con amari, Scotch e frutti rossi, ma è indicata per twist sul Negroni, il Rob Roy e anche il Mojito.

: invecchiata in botti di rovere da 200 litri presenta sentori di vaniglia, caramello e cocco, con un sottofondo speziato di anice. Ha un aroma morbido e complesso. Come ingrediente nei cocktail si abbina molto bene con amari, Scotch e frutti rossi, ma è indicata per twist sul Negroni, il Rob Roy e anche il Mojito. Amburana: invecchiata in botti di amburana da 700 litri, un legno tipico brasiliano, ha un gusto vellutato con sentori di cannella e miele.

Cachaça Blu e Márcio Silva, il tour

Per fare conoscere in Italia la Cachaça Blu, neanche dodici mesi di vita, si è pensato a un roadshow in alcuni dei locali più rinomati dello Stivale con protagonista il celebre bartender brasiliano Márcio Silva, che sarà impegnato non solo di sera dietro al bancone nei panni di guest, ma anche di pomeriggio come relatore di masterclass di approfondimento. Dopo l 'anteprima stampa al Milord di Milano venerdì 25 ottobre e la prima tappa milanese al Dry sabato 26, il tour ha fatto tappa a Firenze per poi proseguire e Bologna, Pisa, Napoli, Roma e infine tornare a Milano.

Un roadshow pensato per sensibilizzare il pubblico italiano sull’unicità della cachaça brasiliana e in particolare del marchio Blu. «È un onore portare in Europa un prodotto che rappresenta l’anima del Brasile», commenta Márcio Silva. «Con Cachaça Blu vogliamo far scoprire la qualità e la versatilità della cachaça artigianale, offrendo un’esperienza autentica in ogni drink. L’obiettivo è portare un pezzo del Brasile nel cuore dell’Italia, rendendo omaggio alla nostra cultura attraverso il gusto».

Márcio Silva, chi è

Unico brasiliano nella lista dei 50 migliori bar del mondo nel 2019 (The World's 50Best Bars - Guilhotina 15° posizione) è stato consacrato “The Man of The Year” da GQ. Tra le personalità più impegnate di San Paolo nello sviluppo della cultura gastronomica, ha appena aperto l’EXÍMIA a San Paolo, insieme alla socia e acclamata chef Manu Buffara, 19° nella classifica mondiale di “The Best Chef Awards” nel 2023, e votata come miglior chef dell'America Latina da “The World's 50Best Restaurants” nel 2024.

